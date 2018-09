Nagyon fáj a szex, képtelen vagyok rá

27 éves vagyok, két éve ismertem meg a páromat, akivel felfedeztem azt is, milyen érzés elfogadó szerelemben élni. A problémám az, hogy nem tudom őt befogadni a testembe, izgat, amikor együtt vagyunk, nedvesedésem is van, viszont ahogy oda kerülünk, hogy belém hatoljon, elfog a félelem, hogy nem fog menni, és tényleg nem: összezárulok és görcsölök, ugyanis iszonyúan fáj a szex. Próbáltuk lassabban, a párom nagyon türelmes, de mindegy, hogyan próbáljuk, úgy is nagyon fáj. Nem tudom, hogy mit tegyek, hova forduljak, lehet ezen valahogy változtatni? Nem szeretném őt elveszíteni, minden nap azon aggódom, hogy elhagy majd valaki másért, aki képes a teljes szexre.