Ezekre gondolnak a nők önkielégítés közben

A szexuális fantáziákban nincsenek testnedvek, izzadságcseppek, kellemetlen lehelet, a fantáziánkban nem vagyunk éppen szomjasak, sőt pisilnünk sem kell. Éppen ezért fantázia, tehát idealizált, és éppen ezért nem is szeretnénk a valóságban is megélni.

A fantáziánk mindig a lehető legideálisabbat mutatja meg nekünk, azt, ami éppen akkor fantasztikus hatással van ránk. Idealizált kép, ami nem sok köze van a valósághoz, maximum a fantáziában szereplő személy lehet valós, ismerős, randipartner, expartner. Amiről fantáziálunk és ahogyan tesszük, az csak a miénk, és ezekben a fantáziákban sem kósza szőrszálak, sem zavaró hangok, sem kellemetlen lehelet vagy izzadság nincs. Van viszont rengeteg olyan pillanat, amit a való életben sosem vágynánk igazán megélni, a szexuális fantáziák pontosan ilyenek.

Erőszak-fantázia

A nők körében a maszturbálás nem annyira szokványos dolog, mint a férfiaknál, azok, akik terápiára érkeznek valamilyen gondjuk miatt, általában maguktól mondják el, hogyan önkielégítenek és mire gondolnak közben. A hozzám érkező nők, feleségek, házastársak nagyja meg is osztja a fantáziáját a társával, akkor is, ha valamiért nem működik közöttük a szex. Jellemzően olyasmire gondolnak amikor magukhoz nyúlnak, amit a mindennapokban – sokszor a saját gátjaik miatt – nem tudnak megélni. Vagy azért, mert nem merik mondani, mi esne jól nekik, vagy azért, mert egyszer megtették, és azóta a férfi nyomasztó kérdésekkel és gondolatokkal áll a szexhez. Tipikusan ilyen az erőszak-fantázia.

Amikor a lábam közé nyúlok, erősen szorítom a csiklómat, van, hogy nem is mozog a kezem, csak nyomom, minden erőmmel. Becsukom a szemem, és arra gondolok, hogy egy ismeretlen férfi a falhoz nyom, hogy hátraszorítja a kezem, lefog, majd rám parancsol, hogy álljak terpeszbe, és belém hatol. Rá se merek nézni, csak csinálom, és átadom magam a gyönyörnek.

A fenti fantázia egy háromgyerekes családanya fantáziája, aki a férjével évek óta nem feküdt le, éppen azért, mert a férj a lassú, simogató szerelmeskedéseket szereti, amiben misszionárius pózban van vége a szexnek azzal, hogy a férfi elélvez. A feleség viseli a nadrágot a kapcsolatban, és ő az, aki a szenvedélyes egymásnak eséseket évtizedek óta nem tudta megélni a férjével. Így szexuális fantáziájában a spontán szexet és az alávetett szerepet éli meg.

Az erőszak-fantázia természetesen csak fantázia, senkit ne tévesszen meg.

Szex az exszel

Az ismeretlen férfiak mellett az ismerősök is, akikhez erős érzelmi kötelék fűzi a nőt, rendszeresen tárgyai a szexuális fantáziáknak. A főnökök, a beosztottak, és igen, a volt pasik is felbukkannak, amikor a nő önmagával marad a hálószobájában. Az expasikkal a fantáziák lényege az érzelmek megélése, sokszor az a fajta kölcsönös szerelem, ami hiányzott a kapcsolatból annak idején.

Amikor egyedül vagyok otthon, és a párommal aznap nem találkozunk, gyakran eszembe jut az exem. Azért lett vége köztünk, mert nem belém volt szerelmes. Ilyenkor arra gondolok, hogy egy hatalmas virágcsokorral az ajtóm előtt áll, nem is mondunk egymásnak egy szót sem, csak a pillantásából tudom, hogy én vagyok élete szerelme. Megcsókol, visszacsókolom, majd a konyhapulton találom magam, ahogy szenvedélyesen belemarkol a hajamba, félretolja a bugyimat, és az ujjait a nedves puncimba dugja, miközben elképesztően szexin csókol. Ha erre gondolok, azonnal elélvezek, ahogyan a csiklómmal játszadozom.

Csoportszex sok férfival

Akár az exről, akár ismeretlenekről szeret valaki fantáziálni, egy dolog biztos, ezek valóban távol állnak a valóságtól: nem szerelmet jelentenek mások iránt és nem igazi vad vágyat, hanem csak fantázia. Vannak nők, akik arra gondolnak, hogy több férfi csak őket kényezteti, minél több, annál jobb. Tipikusnak mondható annak a kedves kliensemnek is a fantáziája, akit egész kamaszkorában letiltott az édesanyja a szexualitásról, önmaga női nemiségének őszinte megéléséről. A férjével nem igazán találták a közös szexualitásukat, holott a nő maga majd szétrobban a szexuális energiáktól. Számára sok-sok éven csak a saját fantáziája lehetett a tere annak, hogy meg merje élni a vágyait a fejében.

Fekszem egy asztalon, ruha van rajtam, bugyi nélkül. Körülöttem meztelen férfiak állnak, merevedésük nekem szól. Mindegyikük engem simogat, belémhatolnak, fogalmam sincs, ki merre van, csak érzem őket, hol kézzel, hol szájjal nyúlok feléjük, éppen ahhoz, aki odakínálja magát. A zuhanyzóban maszturbálok, a vízsugárral.

Nemcsak azoknál köszön vissza a csoportszex fantázia, akiket valamiért tiltottak a szexualitástól. Találkoztam már olyan huszonéves fiatal lánnyal, aki hármasszexről fantáziált, olyanról, amiben ő megalázza a harmadik nőt, akit arra kényszerít, hogy orálisan kielégítse az ő szerelmét. De a hármasszex fantáziákban a leszbikus kalandozás is gyakran felmerül.

A leszbikus szexről való fantáziálgatás sok nőben közös, ilyenkor tulajdonképpen a dolog tabu mivolta az alapja a fantáziának. A fókusz az orális szexen, az ujjazáson van, leginkább olyan nőkről fantáziálnak, akikről tudják, hogy leszbikus, vagy olyasvalakiről, akit igen vonzónak találnak, például hírességeket, mint Angelina Jolie. Általában szép helyszínen, gondosan berendezett hotelszobákban, az egyén számára igen kényelmes körülmények közt zajlik az erotikus jelenet.

Úszom egy medencében, körülöttem gyönyörű pálmák, gondozott kert, egy villában vagyok. Egyszer csak beugrik a vízbe egy tökéletes testű nő, a szemében izzó vággyal. Meztelen, felém úszik, én pedig már attól megremegek, ahogyan rám néz. Kicsit félve, de beszélgetek vele, kiderül, hogy leszbikus, és innentől kezdve ugrok egyet, máris a napozóágyon vagyunk, ami nagyon nagy, kényelmes szivacson fekszük, vizesen, meztelenül, ő pedig a lábam közé mászik. Érzem, hogy a szája, a nyelve és az ujjai maguktól tudják, mi a jó nekem. Ahogy simogatom, és ujjazom magam, egyre inkább beindulok, majd hatalmasat élvezek.

A szexuális fantáziák mindegyikében megtalálhatók az érzelmek is, amik fontos összetevői a nők fantáziálgatásainak. Azoknak, akik nincs igazán fantáziájuk, ha szeretnék fejleszthetik, erotikus novellákkal, de a világirodalomban is találni bőven olyan verseket, regényeket, amiket áthat a szenvedély, a szerelem és a szexualitás. Akár Boris Viant is olvashatunk, vagy éppen a Veszedelmes viszonyokat is fogyaszthatjuk eredeti verzióban. A filmfeldolgozásokat, képen megjelenő pornót inkább kerüljük, ezek nem a saját fantáziát erősítik, hiszen valaki más fantáziájának megvalósítását láthatjuk.