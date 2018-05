Külföldi és magyar sztárok is önként vállalták (X)

A lézeres szemműtétet nemcsak sztárok és ismert emberek vállalták. Ma a világon, több mint 30 millió olyan ember él, aki átesett ezen a műtéten.

A híres színészek, mint például Brad Pitt is úgy érezték, jobban mutatnak szemüveg nélkül. Így érezte Kim Kardashian is, de jó néhány magyar sztár is. Említhetnénk Danics Dórát vagy By Alexet. Számukra ez egyfajta esztétikai beavatkozás.

Mások számára viszont az éleslátás az, ami a legfontosabb motiváló tényező, mert nekik a tökéletes látás elengedhetetlen feltétele a munkájuknak. Kovács Patricía, Christiano Ronaldo és LeBron James is azok táborát erősítik, akiknél egyszerűen szükség volt a műtétre.

Létezik egy harmadik tábor is, ahol a kényelem, az életminőség javítása volt a fő cél. Akik aktív életet élnek már nem kell, hogy zavarja őket a mozgásban a szemüveg, vagy nem kell, hogy vigyázzanak a kontaktlencséjükre.

Az aktív életet élők, és a sportolók elsők között vállalkoznak a műtétre. Sok sportban ugyanis kifejezetten nem ajánlott a szemüveg viselése, mert veszélyes: ilyen a síelés, extrém sportok, máskor pedig igen kockázatos a kontaktlencse viselése, például úszáskor vagy szörfözéskor. De nem kell megszállott sportolónak lenni ahhoz, hogy jó példát említsünk, hiszen sokkal egyszerűbb szórakozást is zavarhat a szemüveg: mint egy kerti parti a családdal vagy csúszdázás a gyerekekkel.

De érthetőek az esztétikai okok is. A dioptriás lencsék mögötti érzést, a nem szemüvegesek nem érthetik meg, hiszen a szemüveg minden esetben egy hiányosságot mutat, hiszen nem lát jól nélküle az ember. A magabiztosság erőt ad a megjelenésünknek, és sok embernek van szüksége arra az önkifejezésre, amit egy szemüveg lehet, hogy akadályozhat.

„Sokaknál ezért még mindig a magabiztosság rovására megy, és áradoznak a DiamondFEMTO szemműtét után, hogy mennyit nyert személyiségük ezzel a szemműtéttel.” – mondja Dr. Tóth Emília, a Budai Szemészeti Központ szemész szakorvosa, aki maga is átesett a látásjavító műtéten. „Én személy szerint a kislányom miatt csináltattam meg a szemem: összehasonlíthatatlanul könnyebb dolgom van azóta.”

Megdöbbentő tény, hogy 2-szer annyian vállalják a lézeres szemműtétet, mint bármelyik plasztikai műtétet.

A beavatkozás szinte teljesen kockázatmentes, fájdalommentes és lényegében már másnap lehet dolgozni, ha a legmodernebb eljárást választják. Ez az eljárás elérhető a Budai Szemészeti Központban is. A neve: DiamondFEMTO lézerkezelés.

Sajnos kutatásokkal bizonyított, hogy a szemünk az életmódunk változása miatt egyre nagyobb kihívásokkal találkozik, így egyre többen lesznek kénytelenek szemüveget hordani, vagy lézeres szemműtétre vállalkozni. Ijesztő adat, hogy míg 2000-ben a Föld lakosságának 23%-a volt rövidlátó, ez a szám várhatóan 50%-ra emelkedik 2050-re.

“Mi 10 éve nyitottuk meg a Budai Szemészeti Központot.” – mondja Dr. Nagymihály Attila, intézetvezető főorvos. “Minél többen vannak akik már vállalkoztak a szemműtétre, annál többen jönnek – hiszen mindenki bízik az ismerősei, szerettei véleményében. Statisztikailag még így is el vagyunk maradva az USA-tól, de mi azon dolgozunk, hogy a munkánk legyen a legjobb referencia, nincs jobb érzés, mint amikor látjuk, hogy pl. a DiamondFEMTO szemműtétünk hogyan változtat meg életeket.” – meséli a főorvos.

