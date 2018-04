Ez az üvegcsontú lány kétszáz csonttörés után is edz

Úgy van vele, hogy ha neki megy, másnak sem kellene kifogásokat keresgélnie.

Az igazi fitneszrajongót nem fogja vissza semmi, az sem, ha történetesen egy fájdalmas és veszélyes gyógyíthatatlan betegséggel él. Így például a 22 éves Jasmine Manuelt sem állítja meg a betegsége, pedig mindenki azt hinné, hogy az üvegcsontú lánynak nem sok kedve van a súlyokat emelgetni.

Jasmine-nek osteogenesis imperfectája van, ami annyit tesz, hogy a csontjai egy ritka genetikai betegség miatt különösen törékenyek, az ilyen betegekre hivatkozik üvegcsontúként a köznyelv. A lány fiatal kora ellenére már huszonkét műtéten van túl, több mint kétszázszor törött el csontja, és krónikus fájdalommal él, ő azonban ettől függetlenül nem hajlandó otthon keseregni sorsa felett, inkább rendszeresen edz, mert azt szereti. Mint mondja

azért szeretek edzeni, mert ezzel bizonyítom, hogy képes vagyok rá.

Ami akár még bagatellnek is hangozhatna, ha nem egy olyan emberről beszélnénk, akinél egyáltalán nem alapértelmezett, hogy képes az ilyen fokú fizikai igénybevételre. Már születésekor hat csontja tört el, élete első fél évében minden hónapban eltört valamije, és a betegség azóta is alaposan megnehezíti az életét. Ennek ellenére a lány igyekszik minden létező módon pozitívan és aktívan élni az életét, Mini Producer néven zenét ír, és a mozgássérült emberek sportolásáért kampányol, sőt, egy kerekesszékes társának ő az edzője. Szerinte ő maga a bizonyíték, hogy a testi fogyatékkal élők is képesek fittek lenni.

Sok orvos mondott sok mindent arról, hogy mire leszek majd képes, én viszont minden nap bebizonyítom, hogy mire vagyok képes. Bármire képes vagyok. Nincs időm sajnálni magam, nincs is miért sajnálnom magam, ez van. Nincs más választásom, mint pozitívnak lenni és élni az életemet. A mottó, ami mentén élek: nincs kifogás.