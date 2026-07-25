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Orbán szerint Hajdu Jánosból és Hankó Balázsból most csinálnak hőst

Kőrös Gábor / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 07. 25. 11:56
Kőrös Gábor / 24.hu

Az „értékes emberek” meghurcolása kapcsán Hajdu János egykori TEK-vezért méltatta Orbán, aki elmondta, szerinte Hajdunak köszönhető, hogy Magyarországon az elmúlt 16 évben egyetlen terrorcselekmény sem történt.

Hajdut szerinte azért hurcolják most meg, és azért van vele szemben eljárás, mert „állítólag ezeket az egyébként ukrán katonai magas rangot viselő, kiképzett pénzszállítókat, ezeket a megengedettnél másfél órával hosszabb ideig tartotta őrizetben”. De ugyanez van szerinte Hankó Balázzsal NKA-ügyben. Szerinte Hankóból és Hajduból is most csinálnak hőst, és minél jobban meghurcolják őket, annál magasabbra fognak jutni a jövőben.

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