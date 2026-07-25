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A következő élő közvetítés része Orbán meghirdette, hogy nincs idő az önkritikára, ellenállási politikát kell folytatni, mert megszűnőben a szabadság

Orbán elmondta, miért nem vette fel a mandátumát, és hogy mit gondol Szijjártó lelépéséről

Kőrös Gábor / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 07. 25. 11:51
Kőrös Gábor / 24.hu

Több olyan kérdést is kapott Orbán a parajdi sóbányától kezdve demográfiai kérdéseken át sportszervezetekig, amelyeket azzal intézett el, hogy a Fidesz jelenleg nincs kormányon, így ezekért az ügyekért úgy tudnak tenni, hogy ellenállnak.

Magyar Péternek nem üzent semmit, azt viszont elmondta, miért nem vette fel a mandátumát: „Az a kétség alakult ki bennem, hogy vajon a parlamentben lehet-e még értelmesen beszélni, vagy csak elviselni lehet.” Viselni pedig szerinte a nála fiatalabb jelöltek jobban tudják, üljenek ők inkább ott, ő meg végzi a saját dolgát.

Megkérdezték arról is, mit gondol arról, hogy Szijjártó Péter hátat fordított a politikának, és a BYD-hoz távozott. Orbán elmondta, hogy Szijjártó volt és marad még sokáig Európa legjobb külügyminisztere, ő maga pedig kifejezetten támogatta abban, hogy a BYD-hoz menjen. Szerinte nagy különbség, ha a kormányból mész egy globális nagyvállalathoz vagy ők küldenek oda – utalt ezzel Kapitány István gazdasági miniszterre és a Shellre.

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