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Belföld

Még várat magára a kánikula és csak elszórtan lehet eső

Kőrös Gábor / 24.hu
24.hu
2026. 07. 25. 06:39
Kőrös Gábor / 24.hu

Sok napsütésre számíthatunk szombaton, csapadékra kevés az esély, leginkább az északkeleti határszélen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Késő este 19 és 23 fok várható.

Vasárnap több felhő lesz az égen, de még mindig sok lesz a napsütés, délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, délután 29, 34 fok valószínű.

A hétvégihez hasonlóan alakul az időjárás a jövő hét első felében is, szerdától aztán leáll a hideg utánpótlása, egyre melegebb lesz.

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