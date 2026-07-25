Még várat magára a kánikula és csak elszórtan lehet eső

Sok napsütésre számíthatunk szombaton, csapadékra kevés az esély, leginkább az északkeleti határszélen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Késő este 19 és 23 fok várható.

Vasárnap több felhő lesz az égen, de még mindig sok lesz a napsütés, délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, délután 29, 34 fok valószínű.

A hétvégihez hasonlóan alakul az időjárás a jövő hét első felében is, szerdától aztán leáll a hideg utánpótlása, egyre melegebb lesz.

Készüljön a közelgő hőhullámra a pokoli hőségekről és történelmi kánikulákról szóló kvízünkkel!