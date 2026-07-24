„Egy rendőri intézkedés nem végződhet halállal! Az állam erkölcsi és jogi kötelessége feltárni az igazságot” – találkoznak az országos rendőrfőkapitánnyal a roma vezetők

Egyetlen szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésnek sem lehet olyan következménye, hogy valaki súlyos sérüléseket szenvedjen, vagy életét veszítse

– közölte közleményében Aba-Horváth István, az Országgyűlés roma nemzetiségi szószólója és Dancs Mihály, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke.

A roma érdekképviseleti vezetők annak kapcsán szólaltak meg, hogy a Roma Sajtóközpont tájékoztatása szerint a kórházban meghalt az az Ercsiben élő kétgyermekes családapa, B. Tamás, akit július 8-án vontak rendőri intézkedés alá, Százhalombattán. A rendőri jelentések szerint a férfi ellenszegült az intézkedésnek, majd megpróbált elmenekülni.

A Pest megyében dolgozó rendőrök leteperték, és az intézkedés során legalább négyszer elektromos sokkolót alkalmaztak vele szemben. A férfi a helyszínen elvesztette az eszméletét, a légzése leállt, ezért az egyik rendőr megkezdte az újraélesztését. A kőművesként dolgozó kétgyermekes apa a kórházban kómába került. Testvére tájékoztatása szerint agyi ödémája az elmúlt napokban tovább súlyosbodott, életét már nem tudták megmenteni. A család szerint a férfit korábban enyhe skizofréniával diagnosztizálták. És nem zárják ki, hogy B. Tamás az intézkedés idején valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt állhatott.

Az elektromos sokkoló használata önmagában nem ad magyarázatot arra, hogyan tört el Tamás orra és arccsontja, illetve miként alakultak ki a súlyos agyi sérülései. Szemtanúk azt állították, hogy a már földön fekvő férfit a körülötte álló rendőrök többször megrúgták. A történtek pontos körülményeinek és a halál okának tisztázása a folyamatban lévő nyomozás feladata

– közölte korábban a Roma Sajtóközpont.

Horváth és Dancs szerint ez a tragédia nemcsak egy családot tört össze, hanem minden jóérzésű embert szembesít azzal a kérdéssel: hogyan történhet meg Magyarországon, hogy egy rendőri intézkedés halállal végződjön? Álláspontjuk szerint minden ilyen eset alapjaiban rendíti meg a közbizalmat. Üdvözölték, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás gyanúja miatt nyomozást folytat, ugyanakkor elvárják, hogy a vizsgálat gyors, teljes körű, minden befolyástól mentes és minden részletre kiterjedő legyen.

Az elmúlt évek hasonló ügyei után ugyanis sokakban alakult ki az a benyomás, hogy a hivatalos kommunikáció túl korán igyekszik megnyugtatni a közvéleményt a rendőri intézkedések jogszerűségéről. A rendőrség tekintélyét azonban nem az előzetes kijelentések, hanem a hiteles, pártatlan vizsgálatok és az őszinte felelősségvállalás erősítik

– írták. Ezzel együtt azt is aláhúzták, hogy minden állampolgár kötelessége a rendőri intézkedések során jogkövető magatartást tanúsítani; a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak. „Ez azonban semmilyen körülmények között nem jelentheti azt, hogy egy intézkedés során aránytalan erőt alkalmazzanak. Törvényi kötelezettsége a rendőrségnek is, hogy minden helyzetben a szükségesség, az arányosság és az emberi méltóság tiszteletben tartásával járjon el.”

Aba-Horváth István jelezte, hogy személyes egyeztetést kezdeményeztek az országos rendőrfőkapitánnyal, amelyre augusztus 5-én kerül sor. Mint írták, országos roma érdekképviseleti vezetőként kötelességüknek érzik, hogy minden olyan ügyben fellépjenek, amely a roma közösség biztonságérzetét, az állami intézményekbe vetett bizalmat és az emberi méltóság érvényesülését érinti.

Közösen azért dolgozunk, hogy ez az eset ne maradjon csupán egy újabb tragikus hír a mindennapokban, hanem olyan tanulságokkal szolgáljon, amelyek megerősítik a jogállamot, növelik a társadalmi bizalmat, és hozzájárulnak ahhoz, hogy hasonló tragédia többé ne történhessen meg Magyarországon. A jogállam próbája nem akkor kezdődik, amikor minden rendben működik, hanem akkor, amikor egy ember meghal egy állami intézkedés következtében. Ilyenkor az igazság feltárása nem lehet választás kérdése, hanem az állam erkölcsi és jogi kötelessége. Ennyivel tartozunk az áldozat emlékének, a gyászoló családnak és minden magyar állampolgárnak, aki joggal várja el, hogy az állam egyszerre garantálja a közbiztonságot és az emberi méltóság sérthetetlenségét

– fogalmaztak a közleményükben.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az eset után közzétett közleményében azt írta, hogy a rendőrök jogszerűen és arányosan jártak el, és nem voltak „erőszakosak, durvák, kegyetlenek”. A négy rendőrt ugyanakkor az ügy vizsgálatának idejére felfüggesztették.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre reagálva azt felelte, hogy személyesen tett feljelentés alapján a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette miatt rendelt el nyomozást. Hozzátette, hogy a büntetőeljárás eredményessége érdekében további tájékoztatás az ügyről jelenleg nem adható.