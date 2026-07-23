Tiborcz szállodája, Szíjj László afrikai hídépítése, bedőlt egyiptomi vasútfejlesztés Kapitány István tárcájának friss feljelentései között

Négy ügyben tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az Eximbank tevékenységét érintően – közölte csütörtök este a Kormányzati Kommunikáció az MTI-vel. A vizsgált ügyletek összértéke meghaladja az ezermilliárd forintot.

A Kapitány István vezette tárca szerint a száz százalékban állami tulajdonú bank átvilágításakor olyan finanszírozásokat találtak, amelyeknél a rendkívül magas kockázathoz gyenge biztosítékok társultak. Magyar Péter a kormányülés utáni sajtótájékoztatón csütörtökön úgy fogalmazott:

Gyakorlatilag a NER-es oligarchák terepe lett a Szijjártó Péter alá tartozó bank.

Két nap alatt ment át Tiborcz 59 milliárdos szállodahitele

Az egyik ügy a Lánchídnál található egykori Sofitel szálloda és a vele összeépült volt Malév-irodaház átalakításához kapcsolódik. Az Eximbank igazgatósága 2025 júniusában 59 milliárd forint finanszírozást hagyott jóvá az ötcsillagos luxusszálloda-projektre.

A minisztérium szerint a 145 oldalas igazgatósági előterjesztés elkészülte és a döntés között mindössze két nap telt el. A bank ráadásul maga is magas kockázatúnak minősítette a beruházást, több belső szabálytól eltértek, és a várható bevételekkel kapcsolatban is érdemi kérdések merültek fel.

A Sofitel és az egykori Malév-székház időközben Tiborcz István érdekeltségébe került. A 24.hu korábban megírta, hogy Orbán Viktor veje Jellinek Dániel Indotek-csoportjától vásárolta meg a két ingatlant.

Szíjj László afrikai projektjénél 101 milliárdot kockáztatott az állam

A második ügy Szíjj László Duna Aszfaltjához kötődik. A vállalkozás afrikai projektje 2025 novemberében 126 milliárd forintos kötvényfinanszírozást kapott az Eximbanktól és a szintén állami Magyar Fejlesztési Banktól.

A beruházás részeként 184 kilométernyi út, egy 345 méteres híd és határállomások épülnének Zambia és a Kongói Demokratikus Köztársaság között. A magyar állam a finanszírozás 80 százalékára, mintegy 101 milliárd forintra vállalt kezességet, miközben az Eximbank mindkét országot a legmagasabb kockázati kategóriába sorolta.

A G7 cikke nyomán már 2019-ben beszámoltunk arról, hogy a magyar közbeszerzéseken megerősödött, Mészáros Lőrinccel több szálon üzletelő Szíjj cége a világ egyik legszegényebb és legkorruptabb országában készül útépítésre. A projekt részleteit később is bemutattuk. A minisztérium szerint most azt is vizsgálni kell, hogy a súlyos ország-, jogi és projektkockázatok mellett indokolt volt-e a finanszírozás és az állami kezességvállalás.

Tízmilliárdos osztalék után bedőlt az egyiptomi vagonüzlet

A legnagyobb tétel az egyiptomi állami vasútnak nyújtott 576 milliárd forintos hitel. Ebből 1350, magyar–orosz együttműködésben készülő vasúti kocsit vásároltak volna.

Az orosz fél az ukrajnai háború után bevezetett szankciók miatt kiszállt, a magyar gyártók pedig később fizetésképtelenné váltak. A teljesítési határidő egy héten belül lejár, de még több mint kétszáz kocsit nem szállítottak le. A nemteljesítés kockázatát a magyar állam viseli.

A projekt köré szervezett Ganz-MaVag Internationalban korábban Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Hernádi Zsolt és Tombor András érdekeltségei jelentek meg. A társaság 2022 és 2024 között több mint 28,5 milliárd forint veszteséget halmozott fel, előtte azonban összesen mintegy tízmilliárd forint osztalékot fizetett a tulajdonosoknak. Még a 15 milliárdos veszteséget hozó 2022-es év után is kivettek kétmilliárd forintot az eredménytartalékból.

A 24.hu áprilisban feltárta, hogy két nappal a választás előtt a Lázár János felügyelete alatt álló MÁV több mint nyolcmilliárd forintért vásárolt meg egy mindössze három héttel korábban alapított céget a felszámolás alatt álló cégcsoporttól.

Kilencvenmilliárdba kerülhet Orbán szövetségeseinek olcsó hitele

A negyedik ügy az Észak-Macedóniának két részletben folyósított, összesen 360 milliárd forintos, szabad felhasználású hitel. Az Eximbank évi 3,25 százalékos kamatra adta a pénzt, noha maga is jelentős kockázatúnak minősítette az országot. A teljes összegre a magyar állam vállalt kezességet, a kamatkiegyenlítés pedig több mint 90 milliárd forinttal terheli a költségvetést.

A kedvezményes kölcsönnel az Orbán közeli szövetségesének számító észak-macedón kormányt segítették meg. A párt korábbi elnöke, Nikola Gruevszki Magyarországra menekült a korrupciós ügyével összefüggő börtönbüntetés elől. A 24.hu már 2025 elején kiszámolta, hogy a két hitelrészlet csaknem százmilliárd forintjába kerülhet a magyar adófizetőknek.

Orbán Viktor akkor azzal indokolta a piacinál olcsóbb finanszírozást, hogy Magyarország nemzeti érdeke a Balkán stabilitása, a kamatkülönbözet vállalása pedig

a biztonságunk ára.

A minisztérium mind a négy ügyben ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. A közlemény nem állítja, hogy Tiborcz István, Szíjj László vagy a vagonüzletben korábban érdekelt üzletemberek személy szerint gyanúsítottak lennének. A büntetőjogi felelősség kérdésében a nyomozó hatóságoknak kell dönteniük.