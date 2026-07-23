Felállt a munkacsoport, ami Budapest közterületi problémáit kezelné

A Budapest rendőrfőkapitányával folytatott megbeszélésünk értelmében hamarosan megkezdi működését a Közterületi Koordinációs Munkacsoport – jelentette be Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester, aki hozzátette: a munkacsoportban az érintett kerületek, az állami szervek, a rendőrség, valamint a közterületi, szociális és egészségügyi szakmai szervezetek rendszeresen egyeztetnek a város közterületi problémáinak kezeléséről.

Pósfai Gábor belügyminiszter nemrég beszélt arról, hogy a közbiztonsággal kapcsolatos lakossági panaszok miatt Budapesten 30 napos fokozott közbiztonsági akció indul. A VI., a VII., a VIII. és a IX. kerület polgármesterei pedig közös nyilatkozatban fordultak a kormányhoz a főváros romló közbiztonsági helyzete miatt.