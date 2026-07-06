Kukákat feltúró palackgyűjtők, kapualjakban drogot használó emberek, aluljárókban tengődő mentális betegek, félelmet keltő utcai jelenetek – Soproni Tamás szerint sok budapesti érzi úgy, hogy romlott a közbiztonság a fővárosban, és ezt az érzést nem lehet egyszerűen lesöpörni.

A terézvárosi polgármester hétfői Facebook-posztjában arról írt, hogy a főváros közterein több, egymásra rakódó országos válság csapódik le. A bejegyzésében egy Népszava-cikkre utalt, ebben Győri Péter szociológus arról beszélt, hogy Budapesten nagyjából

1000–1500 utcán élő hajléktalan,

300–400 kezeletlen pszichiátriai beteg,

több ezer droghasználó

és 3–5 ezer palackgyűjtő jelenléte alakítja a városi közérzetet.

Soproni azt írta, érti a fővárosiak panaszait, mert ő maga is „egy a panaszosok közül”: futott már össze droghasználóval a saját társasházában, látott palackgyűjtőt kapukat próbálgatni, és gyakran jár a Nyugati aluljáróban. Szerinte azonban a helyzet megértéséhez pontosabban kell beszélni arról, kik jelennek meg az utcán, és miért.

A polgármester szerint félrevezető mindenkit hajléktalannak nevezni, akivel probléma van a köztereken. A kukákat feltúró ember lehet kisnyugdíjas, palackgyűjtő, rossz állapotban lévő mentális beteg, szerhasználó, lecsúszott munkás, munkásszállón élő vendégmunkás vagy valóban fedél nélküli ember is. A járókelő ebből sokszor csak annyit érzékel, hogy rendetlenség van, félelem van, és „valami nagyon elromlott”.

„Valami nagyon elromlott”

Soproni egy terézvárosi példát is hozott: a Teréz körúti Erste bankifiók előtt évek óta üldögélő férfit sokan ismerik a környéken. Ő korábban kutyával kéregetett, most viszont galambokat etet. A polgármester szerint ő nem hajléktalan, egy másik kerületből jár oda, a Fővárosi Rendészet munkatársai és szociális munkások pedig többször felajánlották neki a segítséget, de nem kéri. Soproni szerint ettől még segítségre lenne szüksége.

A polgármester hangsúlyozta: a városban előforduló konfliktusok mögött sokszor kiszolgáltatott, beteg vagy elszegényedett emberek állnak. Ez azonban szerinte nem változtat azon, hogy a lakók félelmét, dühét és fáradtságát figyelmen kívül lehetne hagyni. Szerinte az a fő kérdés, hogy

hogyan lehetne egyszerre komolyan venni az utcán élő vagy utcára szorult emberek emberi méltóságát és a többi városlakó biztonságigényét.

Soproni szerint Terézváros a saját eszközeivel próbál válaszolni a helyzetre. Százmilliókkal támogatják a rendőrséget, szolgálati lakásokat adnak, hogy több rendőr tudjon Budapesten dolgozni, kiépítették a kerületi térfigyelő kamerarendszert, társasházi kamerapályázatot indítottak, működtetik az éjszakai kukakommandót, erősítik a kerületi rendészetet, és jelzik a gócpontokat a rendőrségnek.

A polgármester szerint ezeknek az intézkedéseknek van értelmük, a mindennapokban is számítanak, de a teljes problémát sem egy kerület, sem a főváros nem tudja egyedül megoldani.

Rendőrt, pszichiátriát és működő szociális hálót szeretne

Soproni úgy látja, Budapest utcáin ma országos krízisek jelei láthatók. Szerinte szétesett a pszichiátriai ellátás, gyenge az addiktológiai rendszer, leépítették a gyermekvédelmet, de ott vannak még

az elszegényedés,

a kizsákmányoló munkásszállók,

a lakhatási válság,

az alacsony jövedelmek

és a rosszul kitalált PET-palackos visszaváltási rendszer mellékhatásai.

A polgármester négy azonnali intézkedést sürget. Szerinte fel kellene függeszteni a jelenlegi PET-palackos visszaváltási rendszert, mert bár a palackgyűjtők jelentős része rászoruló ember, a segítségnek nem az lenne a módja, hogy a rendszer a kukák feltúrására kényszeríti őket.

Soproni bevezetné a Budapest-pótlékot a fővárosban szolgáló rendőröknek, mert több járőrre és erősebb utcai jelenlétre van szükség. Kiemelt gyalogos rendőri jelenlétet rendelne el a pályaudvarok, aluljárók, nagy csomópontok és visszatérő gócpontok környékén. Emellett gyorsított eljárást vezetne be azoknak a veszélyes állapotban lévő embereknek a pszichiátriai vizsgálatára, akik nem tudnak gondoskodni magukról. Ezt szerinte szigorú orvosi és jogi garanciák mellett lehetne megtenni.

Hosszabb távon Soproni szerint

újra kell építeni a pszichiátriai ellátást,

meg kell erősíteni az addiktológiai rendszert

és az utcai szociális munkát,

rendbe kell tenni a lakhatási rendszert,

a gyermekvédelmet

és a szociális támogatásokat is.

A kerületek szerinte jelenleg csak tűzoltásra képesek, takarítani, kamerát telepíteni, segítő kezet tudnak nyújtani, de működő pszichiátriát, erős rendőrséget, tisztességes szociális hálót és emberséges lakhatási rendszert a kormánynak kell biztosítania.