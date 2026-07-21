Tisza-frakcióvezető a Polgár-bukta után: A többi párttal is egyeztetünk majd a köztársasági elnökről

Bujdosó Andrea arról beszélt a parlamenti folyosón, hogy a leendő köztársasági elnökkel kapcsolatban a Tisza-frakció dolga és a frakció is fog dönteni arról, kit jelölnek a beérkezett javaslatok alapján. A Tisza frakcióvezetője azt is mondta, hogy

nyitottak arra, hogy a többi frakció is szerepet kapjon ebben az egyeztetésben.

Bujdosó Andrea hangsúlyozta a Telex tudósítása szerint, hogy „ezután fogunk jelölést tenni az országgyűlés elé, és a végeredményben az Országgyűlés fog dönteni.”

Arról is beszélt, hogy lehetett volna szerencsésebb is a kommunikáció, ha ez máshogy történt volna, „sikeresebb és eredményesebb” lett volna Polgár Judit támogatása a köztársasági elnöki pozícióra. Elmondta azt is, hogy jönnek folyamatosan ajánlások, ezeket várjuk is, meg fogjuk ezeket vitatni.” Bujdosó ugyanakkor elzárkózott attól, hogy konkrét neveket mondjon. Szerinte „köztársasági elnököt még soha ilyen demokratikus módon nem választottak”, mindig a hatalom jelölte ki őket.

Miután Sulyok Tamás szombat este aláírta a 17. Alaptörvény-módosítását, és ezzel távozott a köztársasági elnöki hivatalból, Magyar Péter kormányfő széles körű társadalmi egyeztetést ígért az új államfő személyéről. Másnap a kulturális-, tudományos- és sportélet számos kiemelkedő alakja a nyolcszoros olimpikon, nemzetközi sakknagymester Polgár Juditot (portrénkat itt olvashatja) ajánlotta a posztra, majd nem sokkal később Magyar Péter bejelentette, hogy személyesen beszél vele, és megkérdezi, hajlandó lenne-e az államfői tisztség betöltésére, majd hétfőn a Tisza-frakció is egyértelműen beállt mögé.

Ezután azonban Polgár visszautasította a felkérést.

Azóta pedig már több elképzelés is megjelent, hogy ki, illetve milyen államfője legyen Magyarországnak: