Hankó Balázs aggódik az alapítványi egyetemekért

Százöt „bátor” ember kerestetik az egyetemi alapítványok felszámolására címmel írt véleménycikket a Magyar Nemzetnek Hankó Balázs. A fideszes képviselő arra reagált, hogy hétfő délig adhatják be jelentkezésüket azok, akik részt vennének a felsőoktatási vagyonkezelő alapítványok megszüntetésében. A volt kulturális és innovációs miniszter szerint még nem tudható, milyen modell váltja fel az eddigi működési-fenntartási rendszert, de az biztos, hogy az egyetemi alapítványok megszüntetését hivatalosan soha nem kérte az Európai Bizottság,

ezt a Tisza Párt akarta.

A korábban a felsőoktatásért is felelős Hankó Balázs szerint az egyetemi autonómia helyreállítása csak hivatkozás, a kormánypárt valódi célja, hogy minden vezető helyére a saját emberét ültesse. Az ellenzéki politikus nem érti, milyen feladatra keresnek nyílt pályázaton százöt embert, ha egy év múlva úgyis megszűnnek az egyetemi alapítványok.

A fideszes képviselő értelmezése szerint ráadásul az egyetemi autonómia éppen az alapítványi rendszerben teljesedett ki, mert

az államtól eltávolodott az egyetemek működtetése, bővült finanszírozásuk és saját egyetemi vagyonuk, ezzel is kiszélesedett az oktatási-kutatási szabadság.

Hankó képviselő alapelvárása lenne, hogy a kiválasztott 105 ember őrizze meg az alapítványi modell eredményeit, szerinte ugyanis a korábbi rendszer

egyre távolabb sodorta a magyar egyetemeket a nemzetközi élvonaltól.

A volt miniszter, aki az utóbbi időben az NKA-botrány néven elhíresült ügyben szerepelt a hírekben, írását azzal zárta, hogy az egyetemisták és egyetemek jövője és versenyképessége érdekében reméli,