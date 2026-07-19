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Belföld

Épületre dőlt fák, letépett elektromos vezetékek – egyre többfelé okoz károkat a viharos időjárás

Mohos Márton / 24.hu
admin Varga Zsuzsa
2026. 07. 19. 19:19
Mohos Márton / 24.hu

Az ország nyugati feléről több bejelentést is kaptak a katasztrófavédők a vasárnap délután megérkező viharok miatt – közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Tájékoztatásuk szerint vasárnap kora estig leginkább a Balaton déli partjáról, illetve Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések.

A segítséget kérők útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt hívták a katasztrófavédelem munkatársait.

Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél, a 7-es főút forgalmát a 64-es főúti csomópontnál leszakadt ágak akadályozták, míg Sormás és Eszteregnye között egy fa dőlt az érintett főútra.

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