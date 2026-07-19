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Tudomány

Nyakunkon az időjárási fordulat: mutatjuk, mire érdemes számítani

Andrey Fox / Getty Images
Szakadó eső Budapesten, az Andrássy úton.
admin Lányi Örs
2026. 07. 19. 06:13
Andrey Fox / Getty Images
Szakadó eső Budapesten, az Andrássy úton.

Vasárnap a nap első felében alapvetően napos idő várható gomolyfelhőkkel. Eleinte főképp az ország keleti, északkeleti részén számíthatunk záporokra, zivatarokra, írja a Kiderül.

Ezt követően a délutáni órákban hidegfront érkezik, amely mentén átmenetileg megnövekszik a felhőzet és a záporok, zivatarok kialakulási esélye.

A délutántól északnyugatira forduló szelet a hidegfront mentén átmenetileg erős, helyenként viharos széllökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél.

Hajnalban 23 fok körüli értékeket mérhetünk, a délutáni csúcshőmérséklet pedig általában 27 és 33 fok között várható.

Ez lesz a menetrend

A HungaroMet közlése szerint a reggeli, délelőtti órákban a déli határ közelében, valamint a Tiszántúlon fordulhatnak elő zivatarok. Ezt követően a déli órákban főként a középső és északi megyékben növekszik a zivatarok kialakulási esélye, majd délután nyugat felől már egyre nagyobb területen várhatók zivatarok.

A zivatarokat általában viharos (65-85 kilométer per órás) széllökések, intenzív csapadék (20-30 milliméter), illetve 2 centisnél kisebb darabokkal érkező jégeső kísérheti. Egy-egy heves zivatar kialakulásához is adottak lehetnek a feltételek: erősen viharos (legalább 90 kilométer per órás) szél, nagyobb méretű jég (legalább 2 centiméter) és felhőszakadás (30 milliméter) kíséretében.

A késő esti, éjféli órákban a zivatarok kelet felé elhagyják az országot.

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A hétvégén nem zárható ki intenzívebb zivatarok kialakulása sem, viharos széllel, felhőszakadással és nagyobb jégdarabokkal kísérve.
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