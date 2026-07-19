Viharos széllel jön a hidegfront délután

A hét végén egy hidegfront vet véget a forró időszaknak, a jövő hét nagy részében a legtöbb helyen 30 fok alatt marad a csúcshőmérséklet, írja az Időkép.

A kánikulát záró front a délutáni órákban érkezik meg északnyugat felől. Hatására erősen megnövekszik majd a gomolyfelhőzet, és elszórtan, nagyobb számban a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Sajnos most sem fog mindenhol esni, lokálisan hullhat csak jelentősebb csapadék.

Amit viszont sok helyen érezni fognak, az a feltámadó északnyugati szél lesz, ami egyre többfelé megerősödik, az ország nyugati, északnyugati felén és zivatarok idején viharossá fokozódik.

A legerősebb széllökések sebessége a 70–80, néhol a 90 kilométer per órát is meghaladhatja.

A front hajnalban kelet felé távozik, ezt követően több napon keresztül szeles marad az idő, de viharos erejű légmozgásra a jövő hét első napjaiban már sehol sem kell számítani.