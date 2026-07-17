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Vezetés közben omlott össze egy 40 év körüli férfi keringése Budapesten

24.hu
2026. 07. 17. 13:38
A férfi ismerőseivel utazott, amikor az autó volánjánál hirtelen rosszul lett.

Vezetés közben omlott össze egy férfi keringése Budapesten, számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán. Mint írták: a 40 év körüli szívbeteg férfi ismerőseivel utazott múlt héten Budapesten, amikor az autó volánjánál hirtelen rosszul lett, majd egy parkoló gépjárműnek hajtott.

Már nem lélegzett

Az utasok azonnal kiszálltak, kimentették a volán mögül, majd tárcsázták a segélyhívót.

A mentésirányító instrukcióit követve a bejelentők megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett, így újraélesztés kezdődött a helyszínen.

A poszt szerint a segítségnyújtáshoz több szemtanú csatlakozott, köztük szabadnapos egészségügyi dolgozók is, akik egymást váltva küzdöttek a férfi életéért.

Sikerre vezetett az életmentés

Perceken belül rohamkocsi, majd esetkocsi érkezett a helyszínre, a mentősök átvették és emelt szinten folytatták az ellátást, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak és a mentők kiváló szakmai helytállásának köszönhetően sikerre vezetett.

A beteg keringése visszatért, stabil állapotban szállíthatták kórházba.

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