Benyújtották a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot

Felkerült a parlament honlapjára a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A kormány nevében Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be az indítványt péntek délután.

A javaslat indoklása szerint az intézkedés célja, hogy az anyagi nehézségek miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben.

Kik lehetnek jogosultak rá?

A támogatásra jogosultak körébe tartoznának:

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek

a tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt emelt összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő családok

a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők

a Dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalokat nevelő családok

az egyedülálló szülők

a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek

az árvaellátásban részesülő tanulók

Gyermekenként 100 ezer forint járna

A törvényjavaslat szerint az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 100 ezer forint lenne.

A tervezet azt is rögzíti, hogy a támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani a szociális vagy egyéb ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vett jövedelembe.

További részleteket az iskolakezdési támogatásról itt olvashatnak.