Benyújtották a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot

Felkerült a parlament honlapjára a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A kormány nevében Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be az indítványt péntek délután.
A javaslat indoklása szerint az intézkedés célja, hogy az anyagi nehézségek miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben.
Kik lehetnek jogosultak rá?
A támogatásra jogosultak körébe tartoznának:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
- a tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt emelt összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő családok
- a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők
- a Dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalokat nevelő családok
- az egyedülálló szülők
- a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek
- az árvaellátásban részesülő tanulók
Gyermekenként 100 ezer forint járna
A törvényjavaslat szerint az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 100 ezer forint lenne.
A tervezet azt is rögzíti, hogy a támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani a szociális vagy egyéb ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vett jövedelembe.
További részleteket az iskolakezdési támogatásról itt olvashatnak.