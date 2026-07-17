iskolakezdési támogatásparlamenttörvényjavaslat
Belföld

Benyújtották a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot

tanszerek
Balogh Zoltán / MTI
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 17. 17:06
tanszerek
Balogh Zoltán / MTI
Felkerült az Országgyűlés honlapjára a százezer forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A kormány által benyújtott indítvány több, nehezebb helyzetben lévő családi és gyermekcsoport számára biztosítana gyermekenként 100 ezer forintos támogatást.

Felkerült a parlament honlapjára a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A kormány nevében Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be az indítványt péntek délután.

A javaslat indoklása szerint az intézkedés célja, hogy az anyagi nehézségek miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben.

Kik lehetnek jogosultak rá?

A támogatásra jogosultak körébe tartoznának:

  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
  • a tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt emelt összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő családok
  • a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők
  • a Dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalokat nevelő családok
  • az egyedülálló szülők
  • a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek
  • az árvaellátásban részesülő tanulók

Gyermekenként 100 ezer forint járna

A törvényjavaslat szerint az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 100 ezer forint lenne.

A tervezet azt is rögzíti, hogy a támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani a szociális vagy egyéb ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vett jövedelembe.

További részleteket az iskolakezdési támogatásról itt olvashatnak. 

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