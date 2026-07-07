Megvan, ki lesz az MVM új vezérigazgatója

Az MVM Csoport vezetésében változás történt: a nemzeti energetikai holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik – jelentette be Kapitány István Facebook-oldalán nem sokkal azután, hogy a miniszter közölte: menesztette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét.

Elvárás: transzparens munka

Kapitány a posztban úgy fogalmazott:

Meggyőződésem, hogy felkészülten és felelősséggel tudja vezetni az MVM Csoportot az előttünk álló időszakban.

A miniszter hozzátette: „Tőle transzparens, költséghatékony és jövőbe mutató szakmai munkát várok el, különös tekintettel az ellátásbiztonság erősítésére, az energetikai fejlesztések felgyorsítására és a tiszta energiára való átállás támogatására.”

Egymást érik a kirúgások

A gazdasági és energetikai miniszter hétfőn közölte, hogy intézkedett Berta Adrienn visszahívásáról az állami exporthitel-ügynökségnél, az EXIM Bank Zrt.-nél, illetve az az alá tartozó Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.-nél (MEHIB Zrt.) betöltött vezérigazgatói tisztségeiből.

Kapitány István ezelőtt a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. vezetőjét, Kovács Zsoltot, illetve Guller Zoltánt, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. elnökét is lecserélte. Kármán András pénzügyminiszter nemrég felmentette Gullert a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatói posztjáról is.