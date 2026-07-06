berta adriennkapitány istvántisza pártgazdasági és energetikai minisztérium
Belföld

Kapitány István intézkedett az EXIM Bank vezérigazgatójának kirúgása érdekében is

Szajki Bálint / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2026. 07. 06. 10:35
Szajki Bálint / 24.hu
A szakembert Nagy Márton tavaly nevezte ki az állami pénzintézet első női vezetőjévé.

Kapitány István hétfőn közölte, hogy intézkedett Berta Adrienn visszahívásáról az állami exporthitel-ügynökségnél, az EXIM Bank Zrt.-nél, illetve az az alá tartozó Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.-nél (MEHIB Zrt.) betöltött vezérigazgatói tisztségeiből. A gazdasági és energiaügyi miniszter Bertát továbbá „valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából” is felmentette.

Berta Adriennt tavaly májusi kezdettel nevezte ki az EXIM Bank első női vezérigazgatójának Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter.

Berta Adrienn a 100 százalékban állami tulajdonú, korábban a nemzetgazdasági tárca alá tartozó Start Garancia Zrt. igazgatóságának elnöke is. A társaság állami viszontgarancia mellett nyújt kezességet nemzetgazdaságilag jelentős, nagy volumenű finanszírozási ügyletekhez. Mint ahogy arról írtunk, Berta az állami Szerencsejáték Zrt. felügyelőbizottságának elnöke is. Kapitány bejegyzése alapján nem egyértelmű, hogy utóbbi két pozíciójából is felmentették-e a szakembert. Ezzel kapcsolatban kérdést küldtünk a gazdasági és energetikai minisztériumnak.

Kapitány István ezelőtt a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. vezetőjét, Kovács Zsoltot, illetve Guller Zoltánt, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. elnökét is lecserélte. Kármán András pénzügyminiszter nemrég felmentette Gullert a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazagtói posztjáról is.

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