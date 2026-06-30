Felmentették a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját

A mai nappal felmentettem a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Guller Zoltánt

– jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A zrt. honlapján közzétett adatok szerint a vezérigazgató havi bruttó ötmillió forintot keresett, míg az igazgatóság elnökeként 2 259 600 forint volt a díjazása.

Gullert 2025 márciusában nevezte ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Szerencsejáték Zrt. élére, miközben a korábban vezérigazgatóként általa irányított Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöke maradt.

A Szerencsejáték Zrt. vezetését átmenetileg a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látja el.

Az állami cég árbevétele tavaly meghaladta az 1310 milliárd forintot, a nyeresége 49 milliárd forint volt.

A Szerencsejáték Zrt. igazgatósága tele van az Orbán-kormány politikai kinevezettjeivel: tagja Bordás Gábor, az előző kormány Miniszterelnöki Kormányirodáját irányító közigazgatási államtitkár, Rédey Krisztina, aki korábban a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda közigazgatási államtitkára volt, Illés-Puka Zsófia, a Fidesz egykori sajtófőnöke, Ágostházy Szabolcs, aki az Innovációs és Technológiai Minisztériumban az uniós fejlesztésekért felelt államtitkárként, valamint a közelmúltban távozott az Alkotmánybíróság elnökének, Polt Péternek a felesége, Polt-Palásthy Marianna.

A NER kifizetőhelye

A Szerencsejáték Zrt. leányvállalatain keresztül jelentős állami pénzeket szórt ki a NER kedvenc cégeinek és alapítványainak. Közvetlenül a választás előtt 11 milliárdot osztott ki: a legtöbb pénz a Fidesz-szövetséges RMDSZ egyik egyesületéhez, az Iskola Alapítványhoz ment, 2,8 milliárd forint értékben, de milliárd feletti összeget kapott két másik erdélyi szervezet, az Asociatia Pro Golumba (nettó 1,6 milliárd forint) és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (nettó 1,25 milliárd).

Kapott támogatást (nettó 50 millió forintot) a budaörsi repteret üzemeltető Aeroglobe Kft., amelynek tulajdonosi köre megegyezik a Rogán Antalt és Habony Árpádot reptető Fly-Coop Kft-vel. Megkapta szokásos évi apanázsát Szijjártó Péter volt külügyminiszter testvérnek, Szijjártó Saroltának és sógorának, Őry Tamásnak a cége, a TRP Hungary Kft., ezúttal 30 milliót utaltak át nekik a 2026-os év elején.

A Szerencsejáték Zrt. által támogatás címén kiosztott közpénz legkülönlegesebb haszonélvezője évek óta a Princzinger Péter által vezetett Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, ők tavaly 90 millió forintot kaptak arra, hogy folyamatosan megemlítsék, hogy szponzorálta őket a Szerencsejáték Zrt. A szerződésből kiderült: 30 milliót kaptak egy egyperces interjúért, 10 milliót pedig egy szóbeli beszámolóért.

Az Orbán Ráhel-közeli alapítványhoz mindent egybevetve az előző évben bő 700 milliós támogatás érkezett a vállalat leánycégétől, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.-től.