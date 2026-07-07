Magyar Péter: Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon. Ennek most vége

Történelmi nap – írta Magyar Péter Facebook-oldalán, miután kedden délután leállt az M1 közvetítése. Az adás helyett jelenleg ez a szöveg olvasható az M1-en, a hirado.hu-n és az M1 Facebook-oldalán is:

A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!

Ennek most vége

A miniszterelnök minderre reagálva posztjában úgy fogalmazott:

Ma véget ért a propaganda sugárzása a közmédia felületein. Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon. Ennek most vége.

Magyar kétharmados vállalásai között szerepelt, hogy a közmédiát nem bezárnák, hanem felfüggesztenék a hírszolgáltatását, amíg nem biztosítható a kiegyensúlyozott hírközlés.