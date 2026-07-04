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Gulyás Gergely: itt az alkotmányos demokrácia vége

A Fidesz-KDNP választási eredményvárója a Bálnában 2026. április 12-én., Fotó: Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 07. 04. 18:43
A Fidesz-KDNP választási eredményvárója a Bálnában 2026. április 12-én., Fotó: Szajki Bálint / 24.hu

„A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon” – kezdi Facebook-bejegyzését Gulyás Gergely. A Fidesz-frakcióvezetője azt írja: „politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt. Lefejezik az Alkotmánybíróságot. Korlátozzák a demokratikus választást, a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon.”

Mindez nem egyszerű határátlépés. Ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az Alkotmánybírósággal, a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon.

A rendszerváltoztatás óta ez a tizedik parlamenti ciklus és hatodszor van kétharmados felhatalmazása a kormánynak. Eddig azonban senki meg sem kísérelte sem a köztársasági elnöknek, sem alkotmánybíráknak, sem az alkotmánybíróság elnökének eltávolítását. Senki meg sem kísérelte kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből.

Ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége.

A Fidesz-frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válaszlehetőségekről.

Magyar Péter szombat délután benyújtotta az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A módosítások főbb pontjai például a 12 éves (vagy háromciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.

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