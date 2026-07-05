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Belföld

A Bükkben mínusz négy fokig hűlt le a levegő hajnalban

24.hu
2026. 07. 05. 13:14
A szombati nap így egyszerre lett fagyos és nyári nap.

A harmadfokú hőségriadó után, a hét közepétől érkező hidegfrontok véget vetettek a hőségnek, a reggelek pedig már-már csípősek: olyannnyira, hogy északkeleten 6-7 fokig hűlt a levegő, írja az Időkép.

A különleges mikroklímájú Mohos-töbörben pedig az ME Földrajz-Geoinformatika Intézet a nyár eddigi leghidegebb éjszakáját rögzítette: szombatra virradóan

-3,8 fokot mértek.

Fagyos és nyári nap

A szombati nap így egyszerre lett fagyos és nyári nap, emlékeztet az Időkép, hiszen a minimum nulla vagy kisebb érték lett, a maximum pedig 25 fok vagy annál magasabb érték.

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