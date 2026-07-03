Republikon: A Fidesz nem találja a helyét, egyfajta Orbánlimbóban van

Június végén nem hanyatlott a Tisza körüli lelkesedés, a párt hibahatáron belül növelte előnyét a Fidesszel szemben, miután a Tisza 1 százalékpontot erősödött, a Fidesz–KDNP támogatottsága két pontot csökkent a teljes népesség körében, jelenleg 58–21 az állás Magyarék javára – közölte a Republikon Intézet legfrissebb kutatásában. A Tiszának így 4,4 millió, a Fidesz–KDNP-nek 1,6 millió potenciális szavazója van.

A pártválasztók körében nagyobb mértékben, 3 százalékpontot erősödött a Tisza május óta, míg a Fidesz–KDNP két százalékpontot veszített, így a különbség 5 ponttal nőtt, a jelenlegi állás 68–25 a Tisza javára. A biztos szavazó pártválasztók 68 százaléka szavazna a Tiszára, ez két százalékponttal magasabb eredmény, mint májusban; a Fidesz–KDNP a biztos szavazók körében is 2 százalékpontot gyengült.

A Mi Hazánk továbbra is a teljes népesség 5, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 6-6 százalékának támogatottságával bír, a DK és az MKKP támogatottsága 1-1 százalék, minden mérési szinten.

Az elemzés szerint „közel három hónappal a választások után már nem mézes hetekről, inkább hónapokról beszélhetünk”, az első Magyar-kormány

szédítő ütemben bontja le az Orbán-rendszert.

„A választók, úgy tűnik, elégedettek az eddigi iránnyal és tempóval, a Magyar-kormány első »megosztó« intézkedései, mint a köztársasági elnök elmozdítása vagy egyes törvényváltozások visszamenőleges jellege a miniszterelnök és a képviselők mandátuma kapcsán nem kezdte ki a Tisza támogatottságát” – írták, hozzátéve, hogy az EU-s pénzek hazahozatala, a kormány első nagy vállalása, teljesülni látszik.

A Fidesz eközben nem találja a helyét, egyfajta Orbánlimbóban van, a volt miniszterelnök aktivitása csökkent.

A Republikon szerint ennek következtében a Tisza előnye továbbra is növekszik, támogatottsága közel háromszorosa a Fideszének, és a kialakuló kétpártrendszerben egyelőre más ellenzéki párt sem tud helyet csinálni magának.

Török Gábor is a Fidesz tragikus helyzetéről értekezett, a Medián és a 21 Kutatóközpont méréseit elemezve.