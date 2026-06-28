Új szelek fújnak: Kunetz Zsombort behívták a közmédiába

Vasárnap reggel az M1 vendége volt Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, aminek alapvetően nem lenne hírértéke, viszont az orvost eddig nem hívták be a közmédiába. (Abba a közmédiába, amely vezetőinek megbízatása szombaton megszűnt és rövidesen ideiglenes vezetést neveznek ki.)

A beszélgetés során szóba került, hogy: