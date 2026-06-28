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Belföld

Új szelek fújnak: Kunetz Zsombort behívták a közmédiába

admin Molnár Dávid
2026. 06. 28. 13:09

Vasárnap reggel az M1 vendége volt Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, aminek alapvetően nem lenne hírértéke, viszont az orvost eddig nem hívták be a közmédiába. (Abba a közmédiába, amely vezetőinek megbízatása szombaton megszűnt és rövidesen ideiglenes vezetést neveznek ki.)

A beszélgetés során szóba került, hogy:

  • A plusz 500 milliárd forint nem sok mindenre elég a szakértő szerint, főleg bérrendezésre megy majd el.
  • Ha az egészségügyben is jelentkező mindennapi lopást sikerül megfékezni (például újravizsgálni azokat a beszerzéseket, ahol érezhetően folyik el a pénz), akkor ez többet is jelent.
  • A műsorvezető felvetésére reagálva elmondta, nem létezik a gyors-olcsó-hatékony hármas fogalom együtt, ebből általában kettőt lehet hozni – az egészségügyben sajnos még kettőt se.
  • Szerinte a legfontosabb egy strukturális reform megkezdése lenne.
  • Az egészségügy olyan, mint egy pókháló: ha itt meghúzom, ott is megmozdul.
  • Igaz, hogy 8 ezerrel több orvos van a rendszerben, mint 2010-ben, de ezeknek a fele szerinte több mint hetven éves, akik ügyelni jöttek vissza a rendszerbe. A másik növekedés a rezidensek között tapasztalható – nem csoda, ők röghöz kötöttek. Elmentek viszont sokan abból a korosztályból (jellemzően a magánellátásba), teszi hozzá a szakértő, akik még fogékonyak a tanulásra és már van tapasztalatuk is.
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