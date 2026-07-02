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Felhőszakadásra figyelmeztetnek a fél országban

időjárás
Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 07. 02. 06:14
időjárás
Mohos Márton / 24.hu
Már csak 31 fok körül alakulnak majd a maximumok napközben.

Csütörtökön a változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd a késő délelőtti óráktól nyugati, északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, írja a Kiderül.

Délelőtt még kisebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a keleti országrészben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet.

Viharos szél is előfordulhat

Az északi, északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lesz erős, néhol viharos. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul. Késő este 19, 25 fok valószínű.

A HungaroMet Zrt. zivatar és felhőszakadás miatt is figyelmeztetést adott ki az ország keleti felére:

met.hu

met.hu

Júliusban egyébként visszatér majd a hőség, ebben a cikkünkben írtunk arról, mikor várható:

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