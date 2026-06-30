Búcsúzóul még a vécébe is befényképezett a Szuverenitásvédelmi Hivatal

Megspóroljuk a miniszterelnök stábjának, hogy ebben a kánikulában kelljen végigjárniuk az állami irodákban showműsorozó főnökükkel a Hivatal épületét. Most, hogy a Hivatal megszűnik, mi magunk mutathatjuk be, hol végeztük a munkánkat

– ezzel a szöveggel tett közzé több mint harminc képet kedden délután a Sánc utcai irodáiról a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

A Facebook-bejegyzés azután jelent meg, hogy az Országgyűlés kedden elfogadta a Lánczi Tamás vezette hivatal megszüntetéséről szóló törvényt. A jogszabályt 135 igen, 44 nem és 6 tartózkodás mellett szavazták meg a képviselők. A hivatal az igazságügyi minisztériumba olvad be, de a minisztérium a hivatal által végzett tevékenységet nem folytatja, Lánczi és helyettesei pedig végkielégítést sem kapnak.

A képeken a Szuverenitásvédelmi Hivatal teljesen átlagos, Sánc utcai épületének irodái, folyosói és mellékhelyiségei láthatók. Láncziék búcsúzóul még a vécébe is befényképeztek, azt szemléltetve, hogy a hivatal munkatársai hétköznapi körülmények között dolgoztak.

Nem bontották ki az igazság minden részletét

A Szuverenitásvédelmi Hivatal valójában azonban két egymástól távol elhelyezkedő budapesti címen működött. A hivatal székhelye a VII. kerületi Rákóczi út 70–72. alatti R70 Office irodaház lett. Hivatalosan 2024 őszén közölték, hogy elhagyják a korábban használt Pozsonyi úti irodaházat, és októberben az R70-be költözik. A szerződés négy évre szólt, az irodák bérléséért évi 250 millió forintot fizettek, az iroda 110 fő elhelyezésére volt alkalmas. A közlés szerint a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet munkatársai is ide költöztek.

A keddi poszt megfogalmazása elég egyértelműen utal a kormányváltást követő átadás-átvétel körüli épületbejárásokra. Magyar Péter és társai májusban több ilyen bejárást is tartottak. Először a Karmelitából jelentkeztek be, majd képek és videók jelentek meg Rogán Antal volt minisztériumáról, a Miniszterelnöki Kabinetirodáról, illetve Pintér Sándor volt belügyminiszter várbeli minisztériumáról. Magyar akkor Rogán és Pintér „százmilliárdokból felhúzott luxusminisztériumairól” írt, szivarszobát, körpanorámás teraszt, márványpadlót, dizájnlámpákat és műkincseket emlegetve, és ezeket állóképeken és videókon is megmutatták.

A kormányzati átadás-átvételről közzétett videón a minisztelnük Rogán Antalnak külön gratulált a minisztériumában kialakított szivarszobához, Pintér Sándor pedig a saját minisztériumi épületére vonatkozó kritikát úgy kommentálta:

Sátorba se költözhettem.

Lánczi Tamás hivatala

Amint arról korábban beszámoltunk, R70 irodaház négyéves bérleti szerződése összesen 1 milliárd 42 millió forintról szólt. A hivatal létszáma 2024 őszére 101 főre nőtt:

14-en Lánczi Tamás elnöki titkárságán,

14-en a főtitkárságon,

6-an a sajtóirodán,

22-en a közkapcsolati igazgatóságon,

23-an az elemzési igazgatóságon,

11-en a vizsgálati igazgatóságon,

6-an a kutatóintézetben,

2-en a biztonsági irodán dolgoztak.

A hivatal másik irodája a Gellért-hegyen, a Sánc utca 7. alatt működött itt volt irodája Lánczi Tamásnak is. A ingatlant 60,7 millió forintért bérelték. A hivatal későbbi közlése szerint a Sánc utcai irodát az R70 irodaházban költözés után is fenntartották protokolláris eseményekre, rendezvényekre, valamint egyes szervezeti egységek elhelyezésére.

Nyilvános adatból nem látszik, hogy a Sánc utcai villában pontosan mely szervezeti egységek dolgoztak, az viszont igen, hogy a hivatalos székhely és a nagyobb apparátus helye az R70 volt, míg a gellérthegyi ingatlant reprezentációs célokra és bizonyos egységek elhelyezésére tartották fenn.

Lánczi a hivatal megszüntetése után azt írta, a döntés Magyarország önrendelkezési képességét és demokratikus önvédelmének intézményrendszerét csorbítja. A hivatalvezető azzal búcsúzott, hogy