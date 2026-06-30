Lánczi Tamás: Isten óvja Magyarországot!

Nem sokkal azután, hogy a parlament elfogadta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló jogszabályt, a hivatal eddigi egyetlen vezetője, Lánczi Tamás egy Facebook-posztban reagált a történtekre.

Szerinte a döntés túlmutat egyetlen intézmény sorsán, mert egy olyan politikai és alkotmányos jelentőségű döntésről van szó, amely „Magyarország önrendelkezési képességét és demokratikus önvédelmének intézményrendszerét csorbítja. Akik ma nem szavaztak a törvényjavaslat ellen, nem csupán egy intézmény megszüntetéséről döntöttek, hanem a magyar szuverenitás intézményes védelmét gyengítették”.

A megszűnő Szuverenitásvédelmi Hivatal távozó elnöke – aki egy módosító indítvány elfogadása nyomán nem kap majd végkielégítést – 15 napot kap arra, hogy elkészítse a záró vagyonnyilatkozatát. Ezen kívül, miután a Szuverenitásvédelmi Hivatal beolvad az igazságügyi minisztériumba, a minisztérium semmilyen formában nem folytatja a hivatal munkáját. A hivatal által korábban kezelt adatokat az Igazságügyi Minisztérium csak a folyamatban lévő eljárások lezárásáig kezeli.

Lánczi a keddi posztjában úgy fogalmaz:

a hivatal megszüntetése egy szélesebb folyamat része, amely a nemzeti önvédelem intézményeinek fokozatos leépítéséhez vezet. Ebbe a körbe tartoznak mindazok a törekvések, amelyek gyengítik a magyar állam cselekvőképességét, csökkentik a demokratikusan létrejött nemzeti intézmények tekintélyét, vagy megkérdőjelezik azok létjogosultságát és a magyar érdekek képviseletében betöltött szerepét.

A távozó elnök ide sorolta a választott képviselők tervezett mandátumkorlátozását, illetve az új kormány azon törekvését, hogy „megfosztják hivataluktól a törvényesen megválasztott vezetőket”.

Lánczi szerint azok a „globális gazdasági és politikai érdekkörök, amelyek évtizedek óta rombolják a magyar állam tekintélyét, az intézményekbe és a vezetőkbe vetett bizalmat, valójában a nemzeti szuverenitást támadják”.

Így a küzdelem tétje nem egyszerűen a politikai verseny. A tét az, hogy lesz-e a jövőben szuverén Magyarország, és lesznek-e olyan bátor polgárai, akik megvédik. Isten óvja Magyarországot!

– zárja bejegyzését Lánczi Tamás.