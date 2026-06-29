Rétvári Bencének Hugh Grant jutott eszébe Magyar Péterről

Rétvári Bence a KDNP soraiból elsőként köszönetet mondott mindenkinek, aki az elmúlt napok kánikulájában segédkezett abban, hogy az ország át tudja vészelni a hőséget.

A frakcióvezető kifejezte, egyetért Forsthoffer Ágnessel abban, hogy a képviselőknek nem egymással, hanem az országgal kell foglalkozniuk – ehhez képest szerinte Magyar Péter hétről hétre kizárólag velük foglalkozik.

Rétvárinak Magyarról Hugh Grant jutott eszébe az Igazából szerelem című filmben, mondván, az általa játszott karakter miniszterelnökként abban a felfogásban éli az életét, hogy csak kormányozni ne kelljen; szerinte Magyar is ezt csinálja.

Cáfolta azt, amit Magyar a gazdaság állapotáról mondott, mint mondta, a növekedés éves szinten, amikor átadták a kormányzást, kétszer akkora volt, mint az eurózónában, negyedéves szinten pedig dobogós volt. Szerinte a szavait támasztja alá az is, hogy Magyar az egyik pillanatban katasztrofális állapotban lévő költségvetésről beszél, a következőben pedig arról, hogy újabb jóléti intézkedéseket vezetnének be, tehát van pénz utóbbiakra. Majd Gyurcsány Ferenc és Medgyessy Péter neve is előkerült érintőlegesen.