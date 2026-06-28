Ideiglenes ivókutakat állítanak fel Budapesten

22 ideiglenes ivókutat üzemeltet a hőség idején a Fővárosi Vízművek – derült ki a társaság közelményéből.

Ahogy írják, a rendkívüli hőségre tekintettel a Fővárosi Vízművek Budapesten – az 551 közkifolyó, azaz nyomós kút, és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett – 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett, hogy a közlekedők minél több helyen juthassanak ivóvízhez. Az ideiglenes ivókutak – jellemzően csapállványok – könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló

Az alábbi helyszíneken alakították ki őket:

Széll Kálmán tér (II. kerület),

Heltai Jenő tér (III. kerület),

Kolosy tér (III. kerület, Szépvölgyi út 8.),

Újpest-központ (IV. kerület, József Attila u. 66.),

Ferenciek tere 2. (V. kerület),

Astoria (V. kerület, Károly körút 4.),

Városháza park (V. kerület),

Deák Ferenc tér (V. kerület),

Keleti pályaudvar (VIII. kerület, Baross tér 1.),

Blaha Lujza tér (VIII. kerület, József krt. 2.),

Kálvin tér 10. (IX. kerület),

Határ út (IX. kerület, Ferde u.),

Móricz Zsigmond körtér 2. (XI. kerület),

Újbuda-központ (XI. kerület, Október huszonharmadika utca 2-6.),

Kelenföldi vasútállomás (XI. kerület),

Gazdagréti tér 8. (XI. kerület),

Lehel tér (XIII. kerület, Váci út 46b),

Újpest-Városkapu (XIII. kerület, Balzsam utca),

Örs vezér tere 2. (XIV. kerület),

Bosnyák tér 15. (XIV. kerület),

Újpalota, Fő tér (XV. kerület),

Rákoskeresztúr városközpont (XVII. kerület, Pesti út 170a).

Ahogy írják, az ivókutak csapját rövid ideig nyitva kell tartani, amíg a megfelelően hűvös ivóvíz megérkezik. Hozzáteszik, a környezet védelme érdekében nem biztosítanak egyszer használatos műanyag vagy papír poharat az ivókutak mellett, ezért azt kérik, hogy lehetőség szerint mindenki saját kulacsot vagy újratölthető palackot használjon.

Bár tegnap új melegrekord dőlt meg Magyarországon, a hét elején még ennél is melegebb, akár 42 fok is lehet. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy a példátlan hőségben csak valóban indokolt esetben keresse fel a sürgősségi osztályokat.