Hőhullám: Hegedűs Zsolt a sürgősségi ellátásról

Az egészségügyi miniszter ismét arra figyelmeztetett, hogy az extrém hőhullám komoly megterhelést jelent mindenkire. ami fokozott odafigyelést és együttműködést igényel mindenki részéről.

Hegedűs Zsolt közösségi oldalán az általános tudnivalókon kívül ezúttal külön felhívta a figyelmet arra, hogy a forróság a sürgősségi osztályok betegforgalmát is érezhetően befolyásolja.

Azt tapasztalják, hogy sokan inkább az esti, éjszakai, hűvösebb órákban keresik fel az osztályokat. A miniszter szerint ez érthető, de az éjszakai műszakokban általában kevesebb dolgozó látja el a betegeket, így a kevésbé sürgős panaszok ellátása hosszabb várakozási idővel járhat.

Azt kéri, a sürgősségi osztályokat valóban csak indokolt, halaszthatatlan esetben keressék fel!Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, súlyos kiszáradás, hőguta gyanúja esetén azonnali ellátás szükséges – tette hozzá. Enyhébb panaszoknál először a háziorvosi, ügyeleti vagy telefonos tanácsadást (1830) javasolta a miniszter.

Hegedűs Zsolt szerint a váróhelyiségek klimatizálása a rendkívüli hőségben nem mindig tud lépést tartani a külső meleggel. Az ajtók folyamatos nyitása és zárása, a nagy betegforgalom miatt a várótermek hőmérséklete is kellemetlenül magas lehet. Azt kérte, hogy aki sürgősségi ellátásra megy, lehetőség szerint vigyen magával vizet vagy egyéb folyadékot.

Előzőleg emlékeztetett rá, hogy a következő napok tartósan szélsőséges forósága fizikailag és mentálisan is megterhelő lesz, romlik a koncentráló képesség, nagyobb eséllyel következnek be balesetek.