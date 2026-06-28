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Még pokolibb hőség jön, közel az abszolút melegrekord

Farkas Norbert / 24.hu
Harmadfokú hőségriasztás érvényes.
admin Farkas György
2026. 06. 28. 06:59
Farkas Norbert / 24.hu
Harmadfokú hőségriasztás érvényes.
Vasárnap már 40 fok is lehet, de ez még nem a hőhullám csúcsa.

Vasárnap napos idő várható kevés gomolyfelhővel, kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Késő estére csak 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet – írja a Kiderül.

A következő napokban tovább fokozódik a forróság, jövő hét elején a csúcshőmérséklet elérheti a 42 fokot is. 

A harmadfokú hőségriasztás érvényben van. A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint országszerte 27 fok felett, az ország középső északnyugat-délkeleti szélesebb sávjában 29 fok felett alakul a napi középhőmérséklet. A délutáni órákban nem zárható ki egy-egy zivatar, amelyet 60-80 km/órás, vagy akár annál erősebb széllökés kísérhet.

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