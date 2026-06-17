a nap legfontosabb hírei
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026. 06. 17.

facebook / Orbán Viktor
24.hu
2026. 06. 17. 21:21
facebook / Orbán Viktor

Fizetéscsökkentés: Sulyok Tamás szerint szabályt sértett az Országgyűlés

Bár felfüggesztették a devizahiteles végrehajtásokat, mégis utcára tennék azt a nyugdíjas özvegyasszonyt, aki pert nyert a bank ellen

Az Út a börtönbe program átírja a gazdaglistákat

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