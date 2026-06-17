A nap legfontosabb hírei – 2026. 06. 17.

Fizetéscsökkentés: Sulyok Tamás szerint szabályt sértett az Országgyűlés
Bár felfüggesztették a devizahiteles végrehajtásokat, mégis utcára tennék azt a nyugdíjas özvegyasszonyt, aki pert nyert a bank ellen
Az Út a börtönbe program átírja a gazdaglistákat
Matolcsy jegybankelnökként 322 napnyi szabadságot nem vett ki, ez 122 millióba került az adófizetőknek
Orbán Viktor: Olcsón megúsztam, hogy csak egy alkotmányos tiltást kaptam
Az eltűnt forgalom nyomában: hová lettek az Origo, a Magyar Nemzet és a Mandiner olvasói?
Vádat emeltek a mezőcsáti polgármester ellen: valódi nyelvvizsga nélkül vett fel 2 milliónyi nyelvi pótlékot