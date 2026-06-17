Matolcsy jegybankelnökként 322 napnyi szabadságot nem vett ki, ez 122 millióba került az adófizetőknek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) új vezetése a jegybank működésének racionalizálása keretében a tavalyi évben felülvizsgálta a szabadságkiadás és -nyilvántartás rendszerét – tájékoztatta lapunkat a jegybank. Értesülésünk szerint az MNB alapjaiban alakította át a szabályrendszerét, és a jövőben már nem lesz lehetőség arra, hogy akár Varga Mihály jegybankelnök, akár más dolgozó éveken át halmozza a ki nem vett szabadságait, amit aztán a munkaviszony esetleges megszűnése esetén az adófizetők állhatnak.

A döntés hátterében az áll, hogy Matolcsy György, aki 2013 és 2025 közt vezette az MNB-t, többévnyi szabadságát nem vette ki. Mint a 24.hu megírta, Matolcsy ennek révén bruttó 170 millió forintot kapott távozásakor, ebből az összegből pedig

több mint 122 millió forint volt csak a szabadságmegváltás jogcímén kifizetett összeg.

Becslésünk szerint Matolcsy korábbi öt és hétmillió forintos havi fizetésével számolva ez több száz nap ki nem vett szabadságot jelent. Ezt erősítette meg most lapunk megkeresésére reagálva a jegybank. Az MNB közölte: