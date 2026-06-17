Vádat emeltek a mezőcsáti polgármester ellen: valódi nyelvvizsga nélkül vett fel 2 milliónyi nyelvi pótlékot

Vádat emelt az ügyészség Siposné Horváth Anita mezőcsáti fideszes polgármester nyelvvizsga-ügyében. A Mezőkövesdi Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt fordult a bírósághoz.

A polgármesternő nyelvvizsga-ügye már jó ideje borzolja a kedélyeket a dél-borsodi településen, ám a hatóságok látókörébe akkor került, amikor Ferge István volt polgármesterjelölt tavaly nyáron feljelentést tett a rendőrségen. A vádemelésről is Ferge számolt be Facebook-oldalán.

Siposné Horváth Anita 2020-ban szavaztatott meg magának a képviselőtestülettel nyelvpótlékot, amit azóta rendszeres juttatásként fel is vett. A eltelt időszakban kiutalt pótlék teljes összege mára mintegy 2 millió forintra duzzadt.

A polgármester tavaly az őt ért „támadásokra válaszul” egy közösségi médiás videóban bemutatta a vizsgadokumentumát, amiről ő maga állította, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem intézményi nyelvi vizsgája volt. 2025 októberében egy Youtube-videóban a momentumos Tompos Márton is nyomozott a történetben, és megtalálta az egyetem hónlapján található szabályzatot, amely kimondta, hogy az úgynevezett „diplomamentő” nyelvvizsga nem használható állami nyelvvizsgaként és nyelvi pótlék felvételére sem jogosít.

A polgármesternő mindezek ellenére azt állította, hogy a vizsgaügy csak azért került napirendre, mert a Tisza Párt és Magyar Péter helyi fórumán „kiállt Mezőcsát érdekeiért”.

Ferge István a 24.hu-nak azt mondta, a hatósági vizsgálatban sokáig nem történt előrelépés, de április 12. után begyorsultak a dolgok. Az ügyészség a 2020-2026 közötti időszakra kiterjedő csalás vizsgálatát kiterjesztette a Mezőcsát akkori jegyzőjére is, aki a feljelentő szerint aktívan közreműködött abban, hogy a diplomamentő okirattal megtévesszék a testületet a kifizetés jogosságáról.