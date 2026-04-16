A Vidéki prókátor üzent az állami hírgyárosoknak

A kétharmados kormányváltás után hirtelen többen öntudatra ébredtek az állami médiánál. Magyar Péter szerint az alkalmazottak közül sokan felszabadulásként élték meg a Tisza Párt április 12-i győzelmét. Ezt támaszthatná alá, hogy a választások után három nappal az MTI több mint kilencven munkatársa megelégelte a párt/állami kézivezérlést, ám a kegyelmi botrányt kirobbantó Vidéki prókátor jelezte: általában fenntartásokkal kezeli azokat, akik a bukás után változnak vissza a demokrácia fekete öves harcosaivá.

Az ügyvéd Magyar Péter szerda reggeli közmédiás interjúi előtt jelezte: a közmédia függetlenségének visszaállításához az állami hírszolgáltatásban dolgozók mindegyikének távozni kell. Ezt azzal indokolta, hogy a magyarok adóforintjaiból

hazudtak reggel, délben és este,

naponta gyalázták meg hivatásuk legalapvetőbb írott és íratlan szabályait, és emellett rendkívül alacsony emberi minőségről tettek tanúbizonyságot.

Senkinek nem szorítottak fegyvert a fejéhez, hogy csinálja ezt. Senkinek nem volt kötelező részt venni az agymosásban, a hazudozásban, az uszításban és a gyomorforgató lejárató kampányokban. Senkinek nem volt kötelező utolsó propagandistává válni. Aki erre hajlandó volt, az önként, szabad elhatározásból tette, amit tett és ezért vállalnia kell ezen döntése következményeit.

A Vidéki prókátor szerint számukra nincs „kegyelem” és „megbocsátás”, nincs helyük a Magyar Péter által ígért demokratikus közmédiában.

Itt az ideje, hogy vegyék a cókmókjukat és átadják a helyüket a náluk különbeknek, akik nem egy maffiát, hanem a hazájukat szeretnék szolgálni.

Urbán Ágnes médiakutató a Klubrádióban szintén azt mondta, hogy a kormányzati propagandát gyártók felelőssége nem hárítható pusztán a politikai nyomásra, „részei voltak a rendszernek” azok, akik a hírműsorok készítésében részt vettek. Szerinte a felelősségi szintek különbözőek, de

nagyon nem lenne szerencsés, hogyha bárki, aki eddig ott hírtartalmat gyártott, ott maradhatna ebben az intézményben, bármennyire is magyarázkodik az elmúlt évek szereplései miatt.

A Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint elengedhetetlen olyan szabályozás kialakítása, amely biztosítja az intézmény autonómiáját és kiszámítható működését.

Polyák Gábor médiajogász számára az lenne a legszimpatikusabb, ha most az állami média hírigazgatója, Németh Zsolt kiállna a kamera elé, bocsánatot kérne a hazudozásért, majd lemondana. A szakember a Népszavának azt mondta: szimbolikus ereje annak lenne, ha a hírszolgáltatás egy rövid időre valóban teljesen leállna. Szerinte

mindenki tudta, miben vesz részt,

nem a megbocsátás, a bosszú vonalán kell ezt végiggondolni, egyszerűen nem lehet minden rendszerváltást megúszni.

Nincs itt az ideje a megértésnek.

Polyák Gábor szerint megtisztulás kellene, mert az állami média iszonyatos károkat okozott az országnak.