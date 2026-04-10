Orbán Viktor több száz milliárd sorsáról döntött

A csütörtök esti Magyar Közlöny szerint a kormány ismét komoly pénzeket csoportosított át az idei költségvetésben. Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett határozatok szerint a Lakossági Rezsivédelmi Alapból ezúttal 93,2 milliárd forintot tettek át a rezsivédelmi szolgáltatás második negyedévi ellentételezésére.

Az első negyedévre 314,5 milliárd forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el ugyanerre a célra, így a hivatalos határozatok összesítése alapján az Orbán-kormány idén eddig összesen több mint 400 milliárd forintot költött a rezsicsökkentett lakossági tarifák miatt a szolgáltatóknál jelentkezett hiány pótlására.

A feladatot ezúttal is azonnali határidővel kapta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Lantos Csaba energiaügyi miniszter gondoskodik arról, hogy a 93,2 milliárd forintot a rezsivédelmi szolgáltatásra szerződött villamosenergia- és földgázszolgáltatók megkapják. 46 242 596 134 forintot a forrás rendelkezésre állása után azonnal, 46 968 751 088 forintot május 15-ig kell utalni.

A Központi Maradványelszámolási Alapból 103,6 milliárd forintot vettek ki különböző célokra. Az azonnali és egyszeri döntés arra utal, hogy a valóság ezúttal is felülírta a költségvetési törvényt, ebben az alapban ugyanis a megmaradt költségvetési pénzek gyűlnek össze, általában váratlan kiadásokra, a működés fenntartásához szükséges forrásként hasznák fel.

Az idei választások előtt döntés született a kőszegi, illetve a tiszafüredi tanuszoda megvalósításáról, a zalaegerszegi mentőállomás ideiglenes elhelyezéséhez szükséges források biztosításáról, a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium épületének felújításáról, a lengyeltóti mentőállomás fejlesztéséről. Ezek is milliárdos tételek. A kormány külön határozata szerint több pénzt kap Kisvárda. A város 325 millió forintos kiegészítéshez jut önkormányzati feladatai ellátásához támogatásaként.