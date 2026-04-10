Orbán Viktor üzenete: Ez most nem a széthúzás, nem a harag és nem a gyűlölködés ideje

Vasárnap választunk, nemcsak kormányt, sorsot a hazának

– kezdte Orbán Viktor pénteken reggel a minden magyarnak címzett üzenetét, amit már előző este is beharangozott.

A miniszterelnök felsorolta, hogy mit értek el 16 év alatt. Szerinte egy düledező országból stabil és biztonságos hazát építettek, hazaküldték az IMF-et, megadóztatták a bankokat és a multikat, és a teljesség igénye nélkül bevezették a rezsicsökkentést, megvédték a magyar családokat az elszálló üzemanyagáraktól és megálljt parancsoltak az illegális migránsoknak.

„Ezek mind a mi közösen elért eredményeink. Most az a veszély fenyeget, hogy amit együtt felépítettünk, elveszíthetjük” – mondta. A világban dúló háborúk mellett ugyanis egy olyan pénzügyi és energiaválság kopogtat Európa ajtaján, amelyből Magyarország sem maradhat ki.

Majd a Tisza Pártra utalva arról beszélt, ellenfeleik semmitől sem riadnak vissza, hogy átvegyék a hatalmat: külföldi titkosszolgálatokkal működnek együtt, választási csalást kiáltanak már a választás előtt, és tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna a szavazatokat.

Ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással és nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését. Ez most nem a széthúzás, nem a harag és nem a gyűlölködés ideje. Magyarországnak összefogásra, egységre van szüksége. Mi nemzeti egységet hirdetünk és minden családot meg fogunk védeni

– mondta.

Arra kérte a magyarokat: beszéljenek családjaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel, mondják el nekik, hogy a tét óriási, a változtatás veszély, a Fidesz a biztonság.

A Publicus Intézet pénteken közölt friss kutatása szerint egyébként a Fidesz az elmúlt másfél hétben tovább gyengült. A 21 Kutatóközpont lapunk megbízásából készült felmérése szerint pedig csupán a magyarok ötöde érzi úgy, hogy jobban él, mint négy éve.

Mindeközben Orbán a Magyar Közlönyben megjelent határozataiban több száz milliárd forint sorsáról döntött. És megszólalt az első Fidesz-kormány szóvivője is, aki Magyar Péterben látja azt az Orbán Viktort, akivel együtt dolgozott.