Befektetési botrány a Hit Gyülekezetében: felfüggesztettek egy egri lelkészt

Tavaly nyár óta tartó pletykák váltak valóra a Hit Gyülekezetében a Magyar Hang keddi cikke szerint: felfüggesztették az egyik legismertebb pásztorát, Nagy Józsefet, az egri közösség lelkészét felfüggesztették, miután kiderült, hogy hívektől vett át jelentős összegeket különféle befektetési lehetőségekre hivatkozva.

A lap azt írja, hogy a történtek sokáig csak zárt körben terjedtek, ám az elmúlt hónapokban már a közösségi médiában is egyre több bejegyzés szólt arról, hogy a pásztor által ígért hozamok elmaradtak, és az átadott pénzek eltűntek. Információk szerint Nagy bitcoinos, dubaji ingatlanos és napelemparkos befektetéseket kínált, gyakran magas hozam ígéretével.

A becslések alapján 40–50 károsult lehet, a teljes kárösszeg pedig elérheti a több száz millió forintot, sőt egyes számítások szerint akár az egymilliárd forint közelébe is kerülhetett. Az egyik esetben egy idős lelkésztársától vett át 20 millió forintot befektetési céllal.

A helyzetet bonyolítja, hogy a befektetési konstrukciók több ponton ütközhettek a törvénnyel, ezért a kárvallottak közül sokan nem mertek rendőrséghez fordulni. Ugyanakkor decemberben egy nyilvános Facebook-csoportban már nyílt felhívás is megjelent, amely arra buzdította az érintetteket, hogy tegyenek feljelentést.

A vizsgálat pénzügyi visszaéléseket tárt fel

Bár a Hit Gyülekezete már 2025 októberének elején felfüggesztette Nagy Józsefet a szolgálat alól, az ügyet sokáig nem hozták nyilvánosságra. A pásztor decemberben törölte magát a közösségi médiából, előtte egy búcsúposztban arról írt, hogy „a hallgatás ideje jött el” számára.

A gyülekezet végül 2026. január 30-án adott ki egy Németh Sándor és két másik vezető által aláírt hivatalos közleményt. Ebben megerősítették, hogy a Fegyelmi Bizottság vizsgálata valóban pénzügyi visszaéléseket tárt fel. A dokumentum szerint Nagy József a lelkészi pozíciójából fakadó bizalmat használta fel arra, hogy híveket vonjon be saját, rendkívül kockázatos befektetési ügyleteibe, mindezt az egyház vezetőségének tudta nélkül.

A vizsgálat során a lelkész elismerte a történteket, beismerte felelősségét, és vállalta, hogy mindent megtesz az anyagi és erkölcsi károk rendezéséért. A bizottság kiemelte: a tevékenység sérti a lelkészekkel szembeni bibliai és etikai elvárásokat, aláássa az egyházi hivatásba vetett bizalmat, és rombolja a gyülekezet jó hírnevét.

Mint írták: