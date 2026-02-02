Magyar Péter Orbán Viktornak: Hallom az ön által okozott Európa-rekorder infláció miatt idén már 50 ezer forint egy szavazat „ára”

Miniszterelnök Elvtárs, van annak egy diszkrét bája, amikor egy politikai-gazdasági maffia feje azért vádol másokat bűncselekmény elkövetésével, hogy megpróbálja elterelni a figyelmet a minisztere vállalhatatlan mondatairól. Az meg egyenesen gusztustalan, hogy önök vádolnak minket utaztatással és lefizetéssel

– írta hétfőn Magyar Péter a Facebook-oldalán, miután Orbán Viktor arról posztolt, hogy 20 ezer forint plusz benzinpénzért toborozták a tüntetőket a tiszások Lázár János gyöngyösi fórumára.

A Tisza Párt elnöke kijelentette, nem bíztak meg senkit azzal, hogy menjenek Gyöngyösre, és nem is fizettek senkinek semmit.

Nem mi vagyunk azok sem, akik a 2022-es választáson 20 ezer forintért vásároltuk a szavazatokat és nem a TISZA az a párt, amely a mostani választásra több milliárd forintot szán szavazatvásárlásra és a láncszavazás megszervezésére. Hallom az ön által okozott Európa-rekorder infláció miatt idén már 50 ezer forint egy szavazat ára, és hogy már sikerült leosztani a helyi intéző embereknek 50-50 millió forintot a szervezésre

– fogalmazott.

Magyarnak „van egy rossz híre” a kormányfő számára, miszerint ott lesznek minden szavazókörnél, és minden bűncselekményt rögzíteni fognak.

„Szerintem jobb ha tudja, hogy a négy évvel ezelőtti trükkök és bűncselekmények most nem fognak működni. Az emberek többsége látja, hogy az önök aljas kormánya menni fog, és kevesen fogják vállalni annak kockázatát, hogy választási bűncselekmény elkövetése miatt börtönbe mehetnek. Megköszönnénk, ha nem fenyegetnék sem a közmunkásokat, sem a közalkalmazottakat, és nem kényszerítenék őket a szavazólapjuk lefotózására!” – írta, hozzátéve, hogy a választások illegális befolyásolása súlyos bűncselekmény.