Vádemelés a Pride miatt: Karácsony ragaszkodik a bírósági tárgyaláshoz

Ragaszkodik a bírósági tárgyaláshoz Karácsony Gergely, aki ellen szerdán emeltek vádat a 2025. júniusi Budapest Pride megtartása miatt.

Az ügyészség trükközéssel meg akarja úszni a bírósági eljárást, de én bíróság elé akarok és bíróság elé is fogok állni. Nem másért, hanem hogy elmondjam és megvédjem a meggyőződésemet: a szerelmet és a szabadságot se betiltani, se megbüntetni nem lehet,

– írta a budapesti főpolgármester a Facebookon, aki hozzátette, hogy ezzel kapcsolatban csütörtök este 7 órakor egy videót is közzétesz a YouTube-on.

EU-s vezető ítélte el a vádemelést

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának elnöke határozottan elítélte a Karácsony elleni vádemelést. Marc Cools csütörtöki közleményében felszólította a magyar hatóságokat, hogy ejtsék a vádakat.

A Kongresszus emlékeztetett arra: 2025 júniusában Gudrun Mosler-Törnström, az intézmény emberi jogi állandó jelentéstevője Budapesten találkozott Karácsonnyal, és támogatásáról biztosította a főpolgármestert az LMBTIQ+-személyek alapvető jogainak védelmében.

A jelentéstevő hangsúlyozta, hogy nemzeti jogszabályok, mint a Pride betiltása, nem kényszeríthetik a helyi önkormányzatokat emberi jogok megsértésére.

Közölték, továbbra is figyelemmel kísérik az LMBTIQ+-közösségek helyi szintű jogainak alakulását Európában, és a közeljövőben vitát tart az LMBTI-személyek véleménynyilvánítási és gyülekezési szabadságáról.

Karácsony: Büszke vádlott lettem

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a vádemelésről szóló közleményében azt írta: pénzbüntetés kiszabását indítványozza, mert álláspontjuk szerint Karácsony annak ellenére szervezte meg és vezette a Budapest Büszkeség Menetet, hogy a rendőrség gyülekezési hatóságként korábban megtiltotta a rendezvény megtartását.

A vádirat szerint a főpolgármester 2025. június 16-án közösségi médiában jelentette be a Pride megtartását, majd a tiltó határozat ellenére további nyilvános felhívásokat tett közzé, és június 28-án személyesen vezette a menetet a Városháza parktól a Műegyetem rakpartig. Karácsonyt augusztus elején gyanúsítottként hallgatták meg, a gyanúsítást megalapozatlannak tartotta, panaszát az ügyészség elutasította. A rendezvényt az ügyészség gyűlésnek minősítette, a tiltást pedig a módosított gyermekvédelmi törvényre és egy korábbi rendezvény bejelentésére alapozta.

Karácsony a vádemelésre úgy reagált: büszke gyanúsítottból büszke vádlott lett, és baromi nagyot téved, aki azt hiszi, hogy őt el lehet tántorítani attól, hogy kiálljon a saját és mások szabadságáért.