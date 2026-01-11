Magyar Péter: Orbán pánikbeszédet mondott

Pártkongresszust tartott szombaton a Fidesz, amelyen nem csak bemutatták a 106 képviselőjelöltjüket, hanem Orbán Viktor beszédet is tartott, amelyben többek között azt állította, hogy a Fidesznél csak a Fidesz jobb, és szerinte az, hogy Magyar Péter már az esetleges választási csalásról beszél, az annak a jele, hogy a Tisza Párt vezetője a vereségre készül.

Bár az ellenzéki politikus már aznap is megosztotta gondolatait ezzel kapcsolatban, vasárnap még egyet odaszúrt a miniszterelnöknek.

Tegnap egy pánikbeszédet hallottunk és kiderült, hogy a Fidesz annyira biztos választás most, mint amennyire az MSZMP volt 1990-ben. Orbán Viktor egy szétesett, a hatalma elvesztésétől rettegő, pánikoló vezető benyomását keltette. Olyan vezetőét, aki eredményeket nem tud felmutatni, ezért kizárólag képzelt ellenségekkel hadakozik,

írta Magyar a Facebookon.

Hozzátette: a kormányfő a magyar emberek valódi problémáival egyáltalán nem foglalkozott, helyette a Tisza-elnökének összesítése szerint Brüsszelt 27-szer, a háborút 19-szer, a migránsokat 11-szer, a gendert 6-szor említette. Magyar a Fidesz új szlogenjére utalva megjegyezte: