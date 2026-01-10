Magyar Péter: ez volt Orbán Viktor utolsó pártkongresszusa miniszterelnökként

A Tisza-párt elnöke az alábbi közleménnyel reagált Orbán Viktor beszédére.

Kedves Pártfőtitkár Úr!

Ön is tudja, hogy ennek vége van, az ön dicstelen korszaka lezárult. Ön is tudja, hogy Magyarország és a magyar emberek ennél biztosan többet érdemelnek. A biztos választás pedig nem a Fidesz, hanem a működő és emberséges Magyarország.

Honfitársaim,

Ne feledjétek, rövidesen sorsdöntő szavazás következik. Nézz a fiadra, nézz a lányodra, gondolj a hazádra és szavazz a TISZA-ra!

A fociszakértő miniszterelnök pontosan tudja, hogy egy jó csapaton sosem kell változtatni. Az, hogy a Fidesz jelöltjeinek felét le kellett cserélni, annyit tesz, hogy a csapat kieső helyen áll. Csakhogy a cserék már megkésettek. Ráadásul az edző és a mentalitás a régi. Ha egy csapatnál a levegőt is kilopják a labdából, akkor ott nem lesz bajnokavató.

Létrehoztunk egy honlapot, hogy segítsünk minden magyarnak eldönteni, hogy mennyire “biztos” választás a Fidesz.

Javaslom, hogy kattintsatok oda és rögtön ki fog derülni hogy a Fidesz legfeljebb az orbáni oligarcháknak biztos választás és egyben biztos lejtmenet a magyar embereknek.

Biztos, hogy a Fidesz eladósította az országot.

Biztos, hogy a Fidesz leépítette az egészségügyet.

Biztos, hogy a Fidesz szétverte a gyermekvédelmet.

Biztos, hogy a Fidesz megélhetési válságot és inflációt okozott.

Biztos, hogy a Fidesz nem hozta haza az uniós forrásokat.

És biztos, hogy a Fidesz gyűlöletet próbált kelten magyar és magyar közt.

Hadd mondjak én is három biztos dolgot a választásról.

Egy. Biztos, hogy ez volt Orbán Viktor utolsó pártkongresszusa miniszterelnökként.

Kettő. Tavasszal a magyar emberek leváltják ezt a korrupt, haszonleső, gyűlölködő kormányt.

Három. Biztos, hogy a TISZA-kormány a jó dolgokat megtartja, az Orbán-kormány bűneit és hibáit pedig kijavítjuk és közösen egy emberséges, működő Magyarországot építünk.

Tisztességes, hazafi képviselőkkel az ország házában, adócsökkentéssel, nyugdíjemeléssel, a gyermekvédelem rendbetételével, az egészségügy megmentésével, a vidék felemelésével, az uniós pénzek hazahozatalával és a féktelen korrupció megállításával.