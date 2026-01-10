Megvan Kontrát Károly utódja

Két napja írtuk meg, hogy Kontrát Károly helyett is új jelöltet választ a Fidesz Veszprém megyében.

Arra az elhatározásra jutottam, hogy 2026-ban már nem indulok az országgyűlési választások egyéni választókerületi megmérettetésében.

– írja a Facebookon Kontrát Károly. Az elhatározás nem lehetett teljesen saját, ugyanis korábban arról írtunk, Kontrát nagyon harcolt azért, hogy ő maradhasson a Veszprém vármegyei 2-es körzet jelöltje.

A mai kongresszus végén a színpadra hívták a Fidesz 106 jelöltjét (41 helyen cseréltek jelöltet, 65 helyen maradt a régebbi országgyűlési képviselő), a háttérre pedig kivetítették a neveiket. Itt bukkant fel Hegedűs Barbara mint új név, aki Veszprém megyei kötődései alapján (alpolgármester volt Veszprémben) Kontrát utódja lesz nagy eséllyel – legalábbis a jelöltségben.