Kétszer kellett újraéleszteni egy spanyol kislányt a Vajdahunyad váránál

Egy 16 hónapos, alicantei kislány, két rendőr és egy polgárőr volt a főszereplője annak a szerencsésen végződött esetnek, amely még november végén történt a Vajdahunyad váránál. A kislány itt kirándult városlátogató szüleivel, amikor rosszul lett, és a járókelők riasztották a 112-t, akik először egy közelben tartózkodó, segítségnyújtásra kiképzett rendőrjárőr-párt és egy polgárőrt riasztottak. Minderről az RTL Híradó számolt be pénteken este.

A rendőrök kezébe adott kicsi hamarosan elernyedt és feje ellilult, ezért a járőrök megkezdték a sikerrel végződő kétujjas mellkaskompressziót. Ezután autójukba tették melegedni, ahol ismét elment belőle az erő és kiesett a cumi a szájából, végül a másodlagos újraélesztés is sikerrel járt, mire a mentőautó kiérkezett és a közeli Bethesda kórházba szállította, ahonnan a tudósítás szerint néhány nappal később kiengedték és családjával hazatért Spanyolországba. A Híradó riportja az eset felnőtt főszereplőivel itt látható.