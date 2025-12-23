Lopni járt a drogériába egy idős pár – őket keresik

Ismeretlen elkövetők ellen nyomoznak a soproni rendőrök egy lopásos ügyben, írja a police.hu.

Felhívásuk szerint a rendelkezésre álló adatok alapján „vélhetően a képeken látható pár gyanúsítható azzal, hogy 2025-ben – utoljára november 10-én – egy Petőházán található drogériából különféle árucikkeket loptak el”.

A feltételezett elkövetőkről az üzlet biztonsági kamerái felvételt készítettek.

A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható személyeket felismeri vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es hívószámon vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.