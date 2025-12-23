Holttestet talált egy túrázó Tokajnál, a férfi öngyilkos lett

A rendőrség eljárást folytat egy eddig ismeretlen személyazonosságú férfi ügyében, akinek holttestét 2025 decemberében Tokaj külterületén találták meg. Az elhunytat egy túrázó fedezte fel a Kopasz-hegy térségében, a kijelölt túraútvonal mellett, írja a police.hu.

A helyszínen lefolytatott szemle és az eljárás során beszerzett adatok alapján idegenkezűség gyanúja nem merült fel. A férfi önkezével vetett véget életének. Az eljárás során, valamint az ezt követően végrehajtott adatgyűjtések ellenére az elhunyt személyazonosságát a hatóság eddig nem tudta megállapítani, mivel személyes okmányokat nem tartott magánál.

A férfi körülbelül 30–40 év közötti, fehér bőrű, barna szemű, megközelítőleg 175 centiméter magas, vékony testalkatú. Haja és szakálla fekete színű, őszülő foltokkal. Testén tetoválás, műtéti heg vagy egyéb különös ismertetőjel nem volt látható.

Az elhunyt kék színű, O’Neill márkajelzésű hosszú ujjú pólót, kék farmernadrágot, fekete derékszíjat, valamint szürke színű, fehér talpú, magas szárú cipőt viselt. A holttest közelében egy szürke színű kabát és pulóver is megtalálható volt, amelyeket feltehetően korábban hordott. A szemle során egy iPhone típusú mobiltelefon, egy Lenovo típusú táblagép, valamint egy szürke színű, Nike márkajelzésű hátizsák került elő, amelyben különféle személyes használati tárgyak voltak.

A rendőrség kéri, hogy aki a leírás alapján a férfit felismeri, vagy az elhunyttal kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a rendőrségen, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot, illetve a Telefontanú ingyenes zöldszámát, a 06-80-555-111-et.