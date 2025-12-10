Magyar Péter: Sulyok Tamás köztársasági elnököt zsarolják

A Tisza eredete a bicskei gyerekáldozatokhoz köthető, és a Szőlő utcai ügy miatt megállapítható, hogy azóta semmi nem változott – fogalmazott Magyar Péter szerdán a Tisza jövendőbeli frakciójának ülését követően, Balatonfüreden. Bár a választástól még elválaszt bennünket pár hónap, az ellenzéki párt már úgy kezeli a képviselőjelöltjeit, mint a parlament tagjait.

A kormány megígérte a segítséget, de ebből vajmi kevés látszik, tette hozzá, majd emlékeztetett arra, hogy szombatra tüntetést szerveznek, ahova pártállásra való tekintet nélkül hívnak mindenkit, hogy álljanak ki az állam gondozására bízott gyerekek mellett.

Ugyan az aktuális országjárás miatt aznap Mohácsra mentek volna, de helyette Budapesten fognak tüntetni – békésen, méltóságteljesen, de határozottan –, a Belügyminisztérium épületét érintve, majd átvonulnak a Karmelitához és a Sándor-palotához.

Elképesztő nézni azt a hazugságcunamit, amibe a kormány keveredett szeptember óta, azt állítva, hogy a Szőlő utcai ügyben nem volt kiskorú áldozat. Most már tudjuk több áldozat vallomása alapján, hogy ez nem igaz – tette hozzá a Tisza elnöke, majd úgy folytatta: minden jó érzésű embert sokkoltak a felvételek, de az még sokkolóbb, hogy az értesülések szerint ezek a videók fél éve a rendőrség birtokában voltak.

Emlékeztetett, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azt mondta: ha ezek a vádak beigazolódnak, hogy a hatóságok asszisztálásával, tudtával történtek ilyen dolgok, abba nem csak a kormány bukhat bele, hanem a kormánypártok is eltűnhetnek, és az egész államrendszer belerendülhet.

Aki a Fidesz képviselőjelöltje lesz, annak szembe kell néznie a társadalom ítéletével.

Normális kormányzást ígér a Tisza

Ezt követően áttértek az eredeti programra, Magyar elmondása szerint sikeres frakcióülésen vannak túl, annak ellenére, hogy most találkoztak először ebben a formában. Nem csak egy képzésről van szó, amelynek során jogi, kommunikációs és politikai tréningeket is tartottak, hanem igyekeztek már most egy frakcióként működni.

Nem történt még olyan, hogy valóban civil emberek, a politika mocsarán kívülről érkező emberek együtt álltak volna ki egy tisztességes, emberséges, működő Magyarországért.

A pártelnök elmondta, hogy végigvették az előttük álló teendőket, majd ismertette, hogy Tanács Zoltán feladata a kormányprogram összeállítása, és a keretek készen vannak, még január hónapban nyilvánosságra is hozzák.

Tanács szerint a program olyan válaszokat kínál a Magyarországot érintő komplex problémákra – egészségügy, oktatás, közlekedés –, amelyek valóban jobbá tudják tenni az életet. Megjegyezte, a Fidesz-kormány alig beszél olyan témákról, mint a fogyatékkal élők helyzete vagy a műemlékvédelem, de a Tisza programjában ez is szerepelni fog. Megjegyezte: nem fognak éjfél előtt 2 perccel kiadott kormányrendeletekkel kormányozni, vissza fog állni a normális rend.

Forsthoffer Ágnes megjegyezte, hogy miközben örül annak, hogy a frakcióülésnek az ő és családja szállodája ad otthont, a vállalkozás vegzálása továbbra is zajlik. Elmondta, hogy a Tisza-szigetek rengeteget dolgoztak, és most már nem csak központilag tudják menedzselni a szigeteket, hanem a jelöltek helyben is tudnak támogatást adni.

Kármán András kijelentette: a kormánypropaganda által terjesztett álhírekkel ellentétben a Tisza egyetlen adót fog bevezetni, a milliárdosok vagyonadóját. Hozzátette, hogy a Fidesz belpolitikai céljai miatt nem elérhető európai uniós támogatásokat hazahozzák, és a megfelelő programok finanszírozására költi.

Hozzátette: rengeteg megtakarítási lehetőség van, a közpénzcsapok elzárásától kezdve a közbeszerzéseken keresztül a haveri cégeknek nyújtott támogatások leállításáig, és ezek még a nehéz költségvetési helyzetben is sokat fognak számítani.

Kármán úgy látja, hogy a magyar gazdaságpolitika rossz híre magas kamatokban jelenik meg, itt is radikális fordulatra van szükség, és a Tisza-kormány egy nyílt kommunikáció során partnerként fog kezelni mindenkit, az üzleti élet szereplőit és a lakosságot egyaránt.

Külön csapat vizsgálja majd az Orbán-kormányok ügyeit

Magyar felidézte azt a délelőtti bejelentést, hogy januárban bemutatnak egy ötven fős külön szakértői csapatot, amelynek az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 15 év kormányzásának örökségét, és utána a megállapításokat nyilvánosságra is hozzák.

Ezután húznak egy vonalat, és olyan fontos intézkedéseket tesznek meg, mint csatlakozás az uniós ügyészséghez, a Visegrádi Négyek, a NATO-s és uniós kapcsolatok megerősítése, valamint a propagandamédia támogatásának, és a fideszes befolyásnak az állami hivatalokban való megszüntetése. Kijelentette ugyanakkor, hogy

a politikai kinevezetteken kívül mindenki munkájára számítunk.

Megismételte azokat kijelentéseket is, hogy megváltoztatják a munkarendet az Országgyűlésben, heti ülésezéshez térnek vissza, és bevezetik a képviselők számára a kötelező megjelenést. Ezen kívül megnyitják az ügynökaktákat, visszaállítják az önkormányzatok korábban elvont hatásköreit és minden titkosítást felülvizsgálnak, amit az Orbán-kormány rendelt el.

Magyar beszélt arról is, hogy a Tisza programjában kiemelt helyet kapnak a fogyatékkal élők ügyeinek kezelése, mert ezen a területen is óriási hiányosságok vannak.

Az újságírói kérdések során újra előkerült a gyermekvédelem ügye, amellyel kapcsolatban Tanács Zoltán kijelentette, hogy a Tisza-kormánynak létre kell hoznia egy olyan szociális ügyekkel foglalkozó minisztériumot, amely a legelesettebbekkel fog foglalkozni, és élén egy empatikus személy fog állni.

A sajtótájékoztató közben Magyar felhívta a figyelmet arra, hogy újabb négy embert őrizetbe vettek a Szőlő utcai intézetben:

Én nem pontosan értem, hogy mi kell ahhoz, hogy egy kormány lemondjon. Mi kell ahhoz, hogy egy miniszterelnök vállalja a felelősséget (…) mi kell ahhoz, hogy egy köztársasági elnök megszólaljon? Mi az a ő feladata?

Újságírói kérdést követően Magyar kijelentette, hogy van egy pont, ami után nem lehet továbbmenni, a gyermekvédelem az egy nemzeti minimum. Ezt követően a következő hangzott el: