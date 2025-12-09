A tervekkel ellentétben a közeljövőben biztosan nem lesz kulturális központ a Budapest VIII. kerületében található Gutenberg-ház alsó szintjein, egyelőre ugyanis feloldhatatlannak tűnik az ellentét a lakók és az ötletgazda, az L. Simon Lászlóhoz köthető alapítvány között – írta a Hvg.hu. A szervezet az elmúlt években újabb ingatlanokat vásárolt a társasházban, hogy növelje a szavazati arányát, de így sem került többségbe, azaz nem tudta átvinni a beruházással kapcsolatos akaratát a lakógyűlésen.

„Kezdeményeztem a kormánynál, hogy módosítsuk a társasházi törvényt, elfogadhatatlannak tartom ugyanis, hogy néhány lakó miatt hiúsul meg a Gutenberg-ház projektje” – mondta a lapnak L. Simon László korábbi országgyűlési képviselő. Az egyik közpénzből vásárolt lakásba egyébként L. Simon László lánya költözött be, aki az alapítvány tájékoztatása szerint „piaci bérleti díjat” fizet az ingatlan használatáért, bár azt nem árulták el, hogy ez mit jelent.

Az L. Simon Lászlóhoz köthető közpénzből is működő alapítvány (Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola) 2019 decemberében vásárolta meg a VIII. kerületi Gutenberg téren található társasház alsó szintjeit. A tervek szerint ezen a jelenleg lezárt és romos részen egyebek mellett 270 fős színházat, egy kisebb pódiumszínpadot, valamint egy galériát alakítottak volna ki, a színházterem mellett pedig melegkonyhás bisztrót és – a hivatalos álláspont szerint művészeknek szánt – szálláshelyeket is üzemeltettek volna.

Az alapítvány és a lakók között azonban elmérgesedett a viszony – bár a helyieknek a tervekkel alapvetően nem is lett volna gondja – elsősorban a kötelezettségek és a költségek miatt. A lap szerint korábban 2,8 milliárd forint lett volna elég az alapítvány terveire, de a legutóbbi becslés szerint ez ma már nagyjából bruttó 7,7 milliárd forintba kerülne.

A házban támogatásból 2022-ben három lakást is megvásárolt az alapítvány annak érdekében, hogy javítsák a pozíciójukat a szavazásokon.

A legfelső szinten lévő 212 négyzetméteres ingatlant 212 millió forintért vették meg.

Ezen kívül vettek egy 81 négyzetméteres lakást 74 millió forintért,

valamint egy 115 négyzetméteres lakást 100 millió forintért.

A harmadik ingatlanban pár hónapja L. Simon László lánya lakik.

A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány védnökei közt L. Simon mellett Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos és Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, és egyben a népfőiskolai mozgalom vezetője is feltűnik. 2019 decemberében 1,1 milliárd forintnyi állami támogatáshoz jutott a szervezet. A Gutenberg-házról cikkünket itt olvashatja.